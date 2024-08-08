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Глава СК поручил завести дело после жалоб жителей КБР на мусорную свалку - РИА Новости, 08.08.2024
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15:21 08.08.2024 (обновлено: 15:32 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/svalka-1964946012.html
Глава СК поручил завести дело после жалоб жителей КБР на мусорную свалку
Глава СК поручил завести дело после жалоб жителей КБР на мусорную свалку - РИА Новости, 08.08.2024
Глава СК поручил завести дело после жалоб жителей КБР на мусорную свалку
Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб жителей села в Кабардино-Балкарии на мусорную свалку РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:21
2024-08-08T15:32
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб жителей села в Кабардино-Балкарии на мусорную свалку и строительство мусороперерабатывающего завода, сообщил информационный центр СК России. Ранее в СМИ и соцсетях появилось видеообращение от жителей селения Урвань в Кабардино-Балкарии, которые жаловались на то, что возле населенного пункта расположена масштабная свалка бытовых отходов, из-за чего сельчане задыхаются от едкого запаха. Они также сообщили, что на расстоянии менее двух километров от домовладений без согласования с населением планируется построить мусороперерабатывающий завод, кроме того, вокруг села находятся капельные сады, от которых исходят токсичные испарения. Отмечалось, что обращения граждан в администрацию результатов не принесли. В региональном СУСК РФ по данному факту проводится процессуальная проверка. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Кабардино-Балкарской Республике Андрею Евгеньевичу Потапову возбудить уголовное дело и доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК поручил завести дело после жалоб жителей КБР на мусорную свалку

Бастрыкин поручил возбудить дело после жалоб жителей села Урвань в КБР на свалку

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб жителей села в Кабардино-Балкарии на мусорную свалку и строительство мусороперерабатывающего завода, сообщил информационный центр СК России.
Ранее в СМИ и соцсетях появилось видеообращение от жителей селения Урвань в Кабардино-Балкарии, которые жаловались на то, что возле населенного пункта расположена масштабная свалка бытовых отходов, из-за чего сельчане задыхаются от едкого запаха. Они также сообщили, что на расстоянии менее двух километров от домовладений без согласования с населением планируется построить мусороперерабатывающий завод, кроме того, вокруг села находятся капельные сады, от которых исходят токсичные испарения. Отмечалось, что обращения граждан в администрацию результатов не принесли. В региональном СУСК РФ по данному факту проводится процессуальная проверка.
«
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Кабардино-Балкарской Республике Андрею Евгеньевичу Потапову возбудить уголовное дело и доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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