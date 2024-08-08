https://ria.ru/20240808/svalka-1964946012.html

Глава СК поручил завести дело после жалоб жителей КБР на мусорную свалку

Глава СК поручил завести дело после жалоб жителей КБР на мусорную свалку - РИА Новости, 08.08.2024

Глава СК поручил завести дело после жалоб жителей КБР на мусорную свалку

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб жителей села в Кабардино-Балкарии на мусорную свалку РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:21

2024-08-08T15:21

2024-08-08T15:32

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб жителей села в Кабардино-Балкарии на мусорную свалку и строительство мусороперерабатывающего завода, сообщил информационный центр СК России. Ранее в СМИ и соцсетях появилось видеообращение от жителей селения Урвань в Кабардино-Балкарии, которые жаловались на то, что возле населенного пункта расположена масштабная свалка бытовых отходов, из-за чего сельчане задыхаются от едкого запаха. Они также сообщили, что на расстоянии менее двух километров от домовладений без согласования с населением планируется построить мусороперерабатывающий завод, кроме того, вокруг села находятся капельные сады, от которых исходят токсичные испарения. Отмечалось, что обращения граждан в администрацию результатов не принесли. В региональном СУСК РФ по данному факту проводится процессуальная проверка. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Кабардино-Балкарской Республике Андрею Евгеньевичу Потапову возбудить уголовное дело и доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240805/musor-1963438376.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)