Глава СК поручил завести дело после жалоб жителей КБР на мусорную свалку
Бастрыкин поручил возбудить дело после жалоб жителей села Урвань в КБР на свалку
Следственный комитет Российской Федерации. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб жителей села в Кабардино-Балкарии на мусорную свалку и строительство мусороперерабатывающего завода, сообщил информационный центр СК России.
Ранее в СМИ и соцсетях появилось видеообращение от жителей селения Урвань в Кабардино-Балкарии, которые жаловались на то, что возле населенного пункта расположена масштабная свалка бытовых отходов, из-за чего сельчане задыхаются от едкого запаха. Они также сообщили, что на расстоянии менее двух километров от домовладений без согласования с населением планируется построить мусороперерабатывающий завод, кроме того, вокруг села находятся капельные сады, от которых исходят токсичные испарения. Отмечалось, что обращения граждан в администрацию результатов не принесли. В региональном СУСК РФ по данному факту проводится процессуальная проверка.
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"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Кабардино-Балкарской Республике Андрею Евгеньевичу Потапову возбудить уголовное дело и доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах", - говорится в сообщении.
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