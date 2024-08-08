Фигуранты дела о сухпайках для армии использовали ложные документы
Фигуранты дела о сухпайках для армии год использовали ложные документы о ценах
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с сухпайками, в котором фигурирует бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, в течение года предоставляли для отчетности счета и акты, содержащие ложную информацию о качестве продукции и стоимости питания, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Используя заключенные госконтракты в качестве формальных оснований для перечисления денег в период с 2022 года по 2023 год, они представляли счета и акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о качестве продукции и стоимости оказания услуг по питанию для нужд армии", - сказал собеседник агентства.
Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. СК возбудил дело против руководства комбината, его топ-менеджмент был арестован еще 20 апреля.
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