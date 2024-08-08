https://ria.ru/20240808/sukhpayki-1964863106.html

Фигуранты дела о сухпайках для армии использовали ложные документы

Фигуранты дела о сухпайках для армии использовали ложные документы - РИА Новости, 08.08.2024

Фигуранты дела о сухпайках для армии использовали ложные документы

Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с сухпайками, в котором фигурирует бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, в течение года предоставляли для... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:16

2024-08-08T11:16

2024-08-08T11:16

происшествия

россия

дмитрий булгаков

следственный комитет россии (ск рф)

дело экс-замминистра обороны булгакова

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с сухпайками, в котором фигурирует бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, в течение года предоставляли для отчетности счета и акты, содержащие ложную информацию о качестве продукции и стоимости питания, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Используя заключенные госконтракты в качестве формальных оснований для перечисления денег в период с 2022 года по 2023 год, они представляли счета и акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о качестве продукции и стоимости оказания услуг по питанию для нужд армии", - сказал собеседник агентства. Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. СК возбудил дело против руководства комбината, его топ-менеджмент был арестован еще 20 апреля.

https://ria.ru/20240808/bulgakov-1964805019.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, дмитрий булгаков, следственный комитет россии (ск рф), дело экс-замминистра обороны булгакова