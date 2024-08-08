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Фигуранты дела о сухпайках для армии использовали ложные документы - РИА Новости, 08.08.2024
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11:16 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/sukhpayki-1964863106.html
Фигуранты дела о сухпайках для армии использовали ложные документы
Фигуранты дела о сухпайках для армии использовали ложные документы - РИА Новости, 08.08.2024
Фигуранты дела о сухпайках для армии использовали ложные документы
Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с сухпайками, в котором фигурирует бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, в течение года предоставляли для... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:16
2024-08-08T11:16
происшествия
россия
дмитрий булгаков
следственный комитет россии (ск рф)
дело экс-замминистра обороны булгакова
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с сухпайками, в котором фигурирует бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, в течение года предоставляли для отчетности счета и акты, содержащие ложную информацию о качестве продукции и стоимости питания, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Используя заключенные госконтракты в качестве формальных оснований для перечисления денег в период с 2022 года по 2023 год, они представляли счета и акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о качестве продукции и стоимости оказания услуг по питанию для нужд армии", - сказал собеседник агентства. Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. СК возбудил дело против руководства комбината, его топ-менеджмент был арестован еще 20 апреля.
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происшествия, россия, дмитрий булгаков, следственный комитет россии (ск рф), дело экс-замминистра обороны булгакова
Происшествия, Россия, Дмитрий Булгаков, Следственный комитет России (СК РФ), Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Фигуранты дела о сухпайках для армии использовали ложные документы

Фигуранты дела о сухпайках для армии год использовали ложные документы о ценах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с сухпайками, в котором фигурирует бывший замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, в течение года предоставляли для отчетности счета и акты, содержащие ложную информацию о качестве продукции и стоимости питания, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Используя заключенные госконтракты в качестве формальных оснований для перечисления денег в период с 2022 года по 2023 год, они представляли счета и акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о качестве продукции и стоимости оказания услуг по питанию для нужд армии", - сказал собеседник агентства.
Булгаков, отвечавший в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. СК возбудил дело против руководства комбината, его топ-менеджмент был арестован еще 20 апреля.
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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ПроисшествияРоссияДмитрий БулгаковСледственный комитет России (СК РФ)Дело экс-замминистра обороны Булгакова
 
 
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