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Суд вынес приговор россиянину Баранову за госизмену и кражу - РИА Новости, 08.08.2024
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17:50 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/sud-1965006258.html
Суд вынес приговор россиянину Баранову за госизмену и кражу
Суд вынес приговор россиянину Баранову за госизмену и кражу - РИА Новости, 08.08.2024
Суд вынес приговор россиянину Баранову за госизмену и кражу
Московский областной суд отправил на 9 лет в колонию строгого режима россиянина Баранова за госизмену, попытку контрабанды, а также кражу в составе... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:50
2024-08-08T17:50
происшествия
московский областной суд
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Московский областной суд отправил на 9 лет в колонию строгого режима россиянина Баранова за госизмену, попытку контрабанды, а также кражу в составе организованной группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Мособлсуда Баранову Михаилу Владимировичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 (девять) лет", - сказала собеседница агентства. Баранов был признан виновным в госизмене, попытке контрабанды, краже в составе организованной преступной группы в особо крупном размере. Материалы дела засекречены. Такая практика обычно применяется в уголовных делах, связанных с госизменой.
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происшествия, московский областной суд
Происшествия, Московский областной суд
Суд вынес приговор россиянину Баранову за госизмену и кражу

Мособлсуд отправил в тюрьму на 9 лет россиянина Баранова за госизмену и кражу

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Московский областной суд отправил на 9 лет в колонию строгого режима россиянина Баранова за госизмену, попытку контрабанды, а также кражу в составе организованной группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Приговором Мособлсуда Баранову Михаилу Владимировичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 (девять) лет", - сказала собеседница агентства.
Баранов был признан виновным в госизмене, попытке контрабанды, краже в составе организованной преступной группы в особо крупном размере.
Материалы дела засекречены. Такая практика обычно применяется в уголовных делах, связанных с госизменой.
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