https://ria.ru/20240808/sud-1965006258.html

Суд вынес приговор россиянину Баранову за госизмену и кражу

Суд вынес приговор россиянину Баранову за госизмену и кражу - РИА Новости, 08.08.2024

Суд вынес приговор россиянину Баранову за госизмену и кражу

Московский областной суд отправил на 9 лет в колонию строгого режима россиянина Баранова за госизмену, попытку контрабанды, а также кражу в составе... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:50

2024-08-08T17:50

2024-08-08T17:50

происшествия

московский областной суд

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Московский областной суд отправил на 9 лет в колонию строгого режима россиянина Баранова за госизмену, попытку контрабанды, а также кражу в составе организованной группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Мособлсуда Баранову Михаилу Владимировичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 (девять) лет", - сказала собеседница агентства. Баранов был признан виновным в госизмене, попытке контрабанды, краже в составе организованной преступной группы в особо крупном размере. Материалы дела засекречены. Такая практика обычно применяется в уголовных делах, связанных с госизменой.

https://ria.ru/20231102/taksist-1906949839.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московский областной суд