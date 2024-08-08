https://ria.ru/20240808/sud-1964974366.html

В ЛНР гражданина Украины осудили на 13 лет за шпионаж

В ЛНР гражданина Украины осудили на 13 лет за шпионаж - РИА Новости, 08.08.2024

В ЛНР гражданина Украины осудили на 13 лет за шпионаж

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в прокуратуре РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:36

2024-08-08T16:36

2024-08-08T16:36

луганская народная республика

россия

украина

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в прокуратуре ЛНР. "Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Украины Юрия Галецкого. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили в прокуратуре региона. Суд установил, что в сентябре 2022 года фигурант, имевший гражданство Украины, добровольно осуществлял сбор сведений о местах дислокации российских военнослужащих на территории Харьковской области, полученные данные он передавал украинским спецслужбам в ходе личных встреч. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновного к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20240808/morpeh-1964922755.html

луганская народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, россия, украина, происшествия