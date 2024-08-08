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В ЛНР гражданина Украины осудили на 13 лет за шпионаж
В ЛНР гражданина Украины осудили на 13 лет за шпионаж - РИА Новости, 08.08.2024
В ЛНР гражданина Украины осудили на 13 лет за шпионаж
Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в прокуратуре РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:36
2024-08-08T16:36
2024-08-08T16:36
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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в прокуратуре ЛНР. "Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего гражданина Украины Юрия Галецкого. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили в прокуратуре региона. Суд установил, что в сентябре 2022 года фигурант, имевший гражданство Украины, добровольно осуществлял сбор сведений о местах дислокации российских военнослужащих на территории Харьковской области, полученные данные он передавал украинским спецслужбам в ходе личных встреч. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил виновного к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавили в прокуратуре.
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луганская народная республика, россия, украина, происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Происшествия
В ЛНР гражданина Украины осудили на 13 лет за шпионаж
Верховный суд ЛНР дал 13 лет колонии гражданину Украины, обвиняемому в шпионаже