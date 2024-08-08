https://ria.ru/20240808/sud-1964906310.html
Суд сократил срок пребывания в СИЗО главному кадровику Минобороны
Суд сократил срок пребывания в СИЗО главному кадровику Минобороны - РИА Новости, 08.08.2024
Суд сократил срок пребывания в СИЗО главному кадровику Минобороны
Второй западный окружной военный суд, рассмотрев жалобу защиты на продление ареста начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:02
2024-08-08T13:02
2024-08-08T13:20
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд, рассмотрев жалобу защиты на продление ареста начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, оставил его в СИЗО, но сократил срок на месяц, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее 235-й гарнизонный военный суд продлил ему арест до 12 октября."Постановление изменить... Установить Кузнецову Юрию Васильевичу срок содержания под стражей до 12 сентября", - огласил решение судья Антон Какадеев.Перед началом заседания судья пригласил журналистов в зал и пояснил, что решение не допустить их в зал было принято еще на этапе поступления материалов в суд.Кузнецов участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. До того, как судья зашел в зал, он демонстративно сидел спиной, поскольку представители СМИ пытались снять экран трансляции из СИЗО. То же самое он сделал, когда прессу запустили на оглашение.По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получал взятки от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.Все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты. Как сообщал СК, в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
https://ria.ru/20240807/ivanov-1964637024.html
https://ria.ru/20240709/kuznetsov-1958601083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), дело экс-замминистра обороны булгакова
Россия, Происшествия, Юрий Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ), Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Суд сократил срок пребывания в СИЗО главному кадровику Минобороны
Суд сократил на месяц срок пребывания в СИЗО кадровику Минобороны Кузнецову
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд, рассмотрев жалобу защиты на продление ареста начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, оставил его в СИЗО, но сократил срок на месяц, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее 235-й гарнизонный военный суд продлил ему арест до 12 октября.
"Постановление изменить... Установить Кузнецову Юрию Васильевичу срок содержания под стражей до 12 сентября", - огласил решение судья Антон Какадеев.
Перед началом заседания судья пригласил журналистов в зал и пояснил, что решение не допустить их в зал было принято еще на этапе поступления материалов в суд.
Кузнецов участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. До того, как судья зашел в зал, он демонстративно сидел спиной, поскольку представители СМИ пытались снять экран трансляции из СИЗО. То же самое он сделал, когда прессу запустили на оглашение.
По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получал взятки от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.
Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.
Все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты. Как сообщал СК
, в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.