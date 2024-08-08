https://ria.ru/20240808/sud-1964789900.html

Суд рассмотрит жалобу на продление ареста главного кадровика Минобороны

Суд рассмотрит жалобу на продление ареста главного кадровика Минобороны - РИА Новости, 08.08.2024

Суд рассмотрит жалобу на продление ареста главного кадровика Минобороны

Второй западный окружной военный суд 8 августа рассмотрит жалобу на продление ареста начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T00:34

2024-08-08T00:34

2024-08-08T00:34

происшествия

россия

юрий кузнецов

следственный комитет россии (ск рф)

дело экс-замминистра обороны булгакова

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 8 августа рассмотрит жалобу на продление ареста начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. "Рассмотрение апелляционной жалобы Кузнецова назначено на 8 августа в 10.30",- сказала собеседница агентства. Ранее 235-й гарнизонный военный суд продлил ему срок ареста до 12 октября. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получал взятки от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу. Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей. Все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты. Как сообщал СК, в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

https://ria.ru/20240808/minoborony-1964789657.html

https://ria.ru/20240807/ivanov-1964637024.html

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происшествия, россия, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), дело экс-замминистра обороны булгакова