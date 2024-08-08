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Суд рассмотрит жалобу на продление ареста главного кадровика Минобороны - РИА Новости, 08.08.2024
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00:34 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/sud-1964789900.html
Суд рассмотрит жалобу на продление ареста главного кадровика Минобороны
Суд рассмотрит жалобу на продление ареста главного кадровика Минобороны - РИА Новости, 08.08.2024
Суд рассмотрит жалобу на продление ареста главного кадровика Минобороны
Второй западный окружной военный суд 8 августа рассмотрит жалобу на продление ареста начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T00:34
2024-08-08T00:34
происшествия
россия
юрий кузнецов
следственный комитет россии (ск рф)
дело экс-замминистра обороны булгакова
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 8 августа рассмотрит жалобу на продление ареста начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. "Рассмотрение апелляционной жалобы Кузнецова назначено на 8 августа в 10.30",- сказала собеседница агентства. Ранее 235-й гарнизонный военный суд продлил ему срок ареста до 12 октября. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получал взятки от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу. Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей. Все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты. Как сообщал СК, в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1964789657.html
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происшествия, россия, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), дело экс-замминистра обороны булгакова
Происшествия, Россия, Юрий Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ), Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Суд рассмотрит жалобу на продление ареста главного кадровика Минобороны

Суд 8 августа рассмотрит жалобу на продление ареста генерала Кузнецова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОнлайн-трансляция во 2-м Западном окружном военном суде, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова
Онлайн-трансляция во 2-м Западном окружном военном суде, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Онлайн-трансляция во 2-м Западном окружном военном суде, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 8 августа рассмотрит жалобу на продление ареста начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.
"Рассмотрение апелляционной жалобы Кузнецова назначено на 8 августа в 10.30",- сказала собеседница агентства.
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Ранее 235-й гарнизонный военный суд продлил ему срок ареста до 12 октября.
По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получал взятки от представителей коммерческих структур за определенные действия в их пользу.
Как рассказал РИА Новости информированный источник, общая сумма взятки превышает 30 миллионов рублей.
Все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты. Как сообщал СК, в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
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