https://ria.ru/20240808/stantsiya-1964830347.html

Станцию "Волгоградский проспект" в московском метро временно закрыли

Станцию "Волгоградский проспект" в московском метро временно закрыли - РИА Новости, 08.08.2024

Станцию "Волгоградский проспект" в московском метро временно закрыли

Станция "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве временно закрыта по требованию полиции, сообщает департамент столичного... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T09:29

2024-08-08T09:29

2024-08-08T09:33

москва

происшествия

московский метрополитен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40040/67/400406777_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_6909e123acac180d18ada8bf5e8b6a43.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Станция "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве временно закрыта по требованию полиции, сообщает департамент столичного транспорта в своем Telegram-канале."Станция "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии временно закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции", - говорится в сообщении.Поезда проезжают станцию без остановки, отметило ведомство.

https://ria.ru/20240719/moskva-1960660567.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия, московский метрополитен