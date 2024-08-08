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Станцию "Волгоградский проспект" в московском метро временно закрыли - РИА Новости, 08.08.2024
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09:29 08.08.2024 (обновлено: 09:33 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/stantsiya-1964830347.html
Станцию "Волгоградский проспект" в московском метро временно закрыли
Станцию "Волгоградский проспект" в московском метро временно закрыли - РИА Новости, 08.08.2024
Станцию "Волгоградский проспект" в московском метро временно закрыли
Станция "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве временно закрыта по требованию полиции, сообщает департамент столичного... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T09:29
2024-08-08T09:33
москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Станция "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве временно закрыта по требованию полиции, сообщает департамент столичного транспорта в своем Telegram-канале."Станция "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии временно закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции", - говорится в сообщении.Поезда проезжают станцию без остановки, отметило ведомство.
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москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
Станцию "Волгоградский проспект" в московском метро временно закрыли

Станцию метро "Волгоградский проспект" в Москве закрыли по требованию полиции

© РИА Новости / Ксения СидороваСтанция метро "Волгоградский Проспект"
Станция метро Волгоградский Проспект - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Станция метро "Волгоградский Проспект". Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Станция "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве временно закрыта по требованию полиции, сообщает департамент столичного транспорта в своем Telegram-канале.
"Станция "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии временно закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции", - говорится в сообщении.
Поезда проезжают станцию без остановки, отметило ведомство.
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