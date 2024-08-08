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В США арестовали двух россиян по обвинению в кибермошенничестве - РИА Новости, 08.08.2024
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17:45 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/ssha-1965004989.html
В США арестовали двух россиян по обвинению в кибермошенничестве
В США арестовали двух россиян по обвинению в кибермошенничестве - РИА Новости, 08.08.2024
В США арестовали двух россиян по обвинению в кибермошенничестве
Граждане России и Казахстана Павел Кублицкий и Александр Ходырев арестованы в США по обвинению в кибермошенничестве, свидетельствуют имеющиеся в распоряжении... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:45
2024-08-08T17:45
в мире
сша
флорида
россия
александр ходырев
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Граждане России и Казахстана Павел Кублицкий и Александр Ходырев арестованы в США по обвинению в кибермошенничестве, свидетельствуют имеющиеся в распоряжении РИА Новости документы прокуратуры. Подозреваемые были арестованы во Флориде еще в минувший вторник, первые слушания по их делу назначены на 9 августа. Согласно полученному РИА Новости ордеру на арест подозреваемых, правоохранительные органы США считают их причастными к администрированию платформы для обмена данными и продажи незаконно полученной информации даркнета WWH. Подозреваемым вменяют "сговор с целью владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа", говорится в документах прокуратуры. Согласно представленной в них информации, оба подозреваемых прибыли в США в 2022 году и запросили убежище. Они поселились во Флориде, где вели роскошный образ жизни, не имея при этом официального трудоустройства, говорится в документах суда.
https://ria.ru/20240801/vinnik-1963545302.html
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в мире, сша, флорида, россия, александр ходырев
В мире, США, Флорида, Россия, Александр Ходырев
В США арестовали двух россиян по обвинению в кибермошенничестве

В США арестовали россиян Кублицкого и Ходырева по обвинению в кибермошенничестве

© Fotolia / mario beauregardОфицер полиции США
Офицер полиции США - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Fotolia / mario beauregard
Офицер полиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Граждане России и Казахстана Павел Кублицкий и Александр Ходырев арестованы в США по обвинению в кибермошенничестве, свидетельствуют имеющиеся в распоряжении РИА Новости документы прокуратуры.
Подозреваемые были арестованы во Флориде еще в минувший вторник, первые слушания по их делу назначены на 9 августа.
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Винник сообщил, что его вычеркнули из списков на обмен
1 августа, 20:52
Согласно полученному РИА Новости ордеру на арест подозреваемых, правоохранительные органы США считают их причастными к администрированию платформы для обмена данными и продажи незаконно полученной информации даркнета WWH.
Подозреваемым вменяют "сговор с целью владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа", говорится в документах прокуратуры. Согласно представленной в них информации, оба подозреваемых прибыли в США в 2022 году и запросили убежище. Они поселились во Флориде, где вели роскошный образ жизни, не имея при этом официального трудоустройства, говорится в документах суда.
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В миреСШАФлоридаРоссияАлександр Ходырев
 
 
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