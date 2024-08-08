https://ria.ru/20240808/ssha-1965004989.html

В США арестовали двух россиян по обвинению в кибермошенничестве

В США арестовали двух россиян по обвинению в кибермошенничестве - РИА Новости, 08.08.2024

В США арестовали двух россиян по обвинению в кибермошенничестве

Граждане России и Казахстана Павел Кублицкий и Александр Ходырев арестованы в США по обвинению в кибермошенничестве, свидетельствуют имеющиеся в распоряжении... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:45

2024-08-08T17:45

2024-08-08T17:45

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флорида

россия

александр ходырев

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Граждане России и Казахстана Павел Кублицкий и Александр Ходырев арестованы в США по обвинению в кибермошенничестве, свидетельствуют имеющиеся в распоряжении РИА Новости документы прокуратуры. Подозреваемые были арестованы во Флориде еще в минувший вторник, первые слушания по их делу назначены на 9 августа. Согласно полученному РИА Новости ордеру на арест подозреваемых, правоохранительные органы США считают их причастными к администрированию платформы для обмена данными и продажи незаконно полученной информации даркнета WWH. Подозреваемым вменяют "сговор с целью владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа", говорится в документах прокуратуры. Согласно представленной в них информации, оба подозреваемых прибыли в США в 2022 году и запросили убежище. Они поселились во Флориде, где вели роскошный образ жизни, не имея при этом официального трудоустройства, говорится в документах суда.

https://ria.ru/20240801/vinnik-1963545302.html

https://ria.ru/20231201/prigovor-1913044926.html

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в мире, сша, флорида, россия, александр ходырев