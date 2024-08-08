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"Все просто": на Западе нашли выход из конфликта на Украине - РИА Новости, 08.08.2024
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10:09 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/ssha-1964843885.html
"Все просто": на Западе нашли выход из конфликта на Украине
"Все просто": на Западе нашли выход из конфликта на Украине - РИА Новости, 08.08.2024
"Все просто": на Западе нашли выход из конфликта на Украине
Правительству США необходимо прекратить вмешиваться в украинский конфликт для его урегулирования, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:09
2024-08-08T10:09
в мире
украина
сша
киев
чей боуз
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Правительству США необходимо прекратить вмешиваться в украинский конфликт для его урегулирования, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Нет вмешательства США на Украине, нет конфликта на Украине. Все очень просто", —отметил он.Боуз подчеркнул, что именно Белый дом привел Украину к нынешнему состоянию, создав опасную обстановку. Украинский конфликт, добавил он, стал крупнейшим на европейском континенте со времен Второй мировой войны.Накануне издание Global Times сообщило, что Киев так и не осознал истинные планы западных стран: они не хотят победы Украины, а их единственная цель — затягивание конфликта с Россией.
https://ria.ru/20240807/front-1964597128.html
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в мире, украина, сша, киев, чей боуз
В мире, Украина, США, Киев, Чей Боуз
"Все просто": на Западе нашли выход из конфликта на Украине

Боуз: США должны перестать вмешиваться в конфликт на Украине для его окончания

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Правительству США необходимо прекратить вмешиваться в украинский конфликт для его урегулирования, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Нет вмешательства США на Украине, нет конфликта на Украине. Все очень просто", —отметил он.
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Боуз подчеркнул, что именно Белый дом привел Украину к нынешнему состоянию, создав опасную обстановку. Украинский конфликт, добавил он, стал крупнейшим на европейском континенте со времен Второй мировой войны.
Накануне издание Global Times сообщило, что Киев так и не осознал истинные планы западных стран: они не хотят победы Украины, а их единственная цель — затягивание конфликта с Россией.
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