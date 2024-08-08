https://ria.ru/20240808/ssha-1964843885.html
"Все просто": на Западе нашли выход из конфликта на Украине
"Все просто": на Западе нашли выход из конфликта на Украине - РИА Новости, 08.08.2024
"Все просто": на Западе нашли выход из конфликта на Украине
Правительству США необходимо прекратить вмешиваться в украинский конфликт для его урегулирования, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:09
2024-08-08T10:09
2024-08-08T10:09
в мире
украина
сша
киев
чей боуз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894355846_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7ea7292b1038989d968dde254c37fc2.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Правительству США необходимо прекратить вмешиваться в украинский конфликт для его урегулирования, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Нет вмешательства США на Украине, нет конфликта на Украине. Все очень просто", —отметил он.Боуз подчеркнул, что именно Белый дом привел Украину к нынешнему состоянию, создав опасную обстановку. Украинский конфликт, добавил он, стал крупнейшим на европейском континенте со времен Второй мировой войны.Накануне издание Global Times сообщило, что Киев так и не осознал истинные планы западных стран: они не хотят победы Украины, а их единственная цель — затягивание конфликта с Россией.
https://ria.ru/20240807/front-1964597128.html
https://ria.ru/20240807/izmenenie-1964665393.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894355846_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_72becec833a53e2255ca2d7cbf586ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, чей боуз
В мире, Украина, США, Киев, Чей Боуз
"Все просто": на Западе нашли выход из конфликта на Украине
Боуз: США должны перестать вмешиваться в конфликт на Украине для его окончания