https://ria.ru/20240808/ssha-1964811772.html

В МИД России назвали цели США на Южном Кавказе

В МИД России назвали цели США на Южном Кавказе - РИА Новости, 08.08.2024

В МИД России назвали цели США на Южном Кавказе

США на Южном Кавказе стремятся подчинить систему госуправления, контролировать ресурсную базу, использовать потенциал транзита, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T07:27

2024-08-08T07:27

2024-08-08T07:27

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. США на Южном Кавказе стремятся подчинить систему госуправления, контролировать ресурсную базу, использовать потенциал транзита, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в своем высказывании фактически признал, что Вашингтон пытается создать условия для разрыва между Ереваном и Москвой. По его словам, значительная часть населения страны желает дистанцироваться от России, и США создают условия для этого. Комментируя слова О'Брайена, Захарова отметила, что "в попытке оторвать южнокавказские республики, в том числе Армению, от России США и их сателлиты в Европе без зазрения совести вмешиваются во внутренние дела суверенных государств". "Под благими предлогами стремятся подмять под себя систему госуправления, сосредоточить контроль за ресурсной базой, использовать транзитный потенциал", - сказала она.

https://ria.ru/20240724/armenija-1961804729.html

https://ria.ru/20231230/kavkaz-1919082268.html

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в мире, сша, россия, европа, мария захарова