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Джей-Ди Вэнс: США не обязаны выступать в роли защитника Европы

Джей-Ди Вэнс: США не обязаны выступать в роли защитника Европы - РИА Новости, 08.08.2024

Джей-Ди Вэнс: США не обязаны выступать в роли защитника Европы

Утверждения нынешних властей США о якобы угрозе европейским странам со стороны России — неправда, но даже в противном случае Вашингтон не обязан выступать в... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T06:27

2024-08-08T06:27

2024-08-08T15:23

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ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Утверждения нынешних властей США о якобы угрозе европейским странам со стороны России — неправда, но даже в противном случае Вашингтон не обязан выступать в роли их защитника, считает сенатор от штата Огайо и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнс порталу Semafor. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". "Когда администрация (вице-президента США. — Прим. ред.) Харрис говорит, что если мы не остановим Путина на Украине, он двинется маршем до самой Германии, во-первых, это неправда, а во-вторых, что это говорит об обороноспособности Германии? <...> Это четвертая или пятая крупнейшая экономика в мире, и если они не могут отразить российское вторжение, это не значит, что Америка должна фактически служить защитником безопасности Германии; это значит, что немцам следует поднять свою задницу и инвестировать в свою собственную оборону", — заявил Вэнс.Вэнс отметил, что в случае победы на выборах он и кандидат в президенты США Дональд Трамп сохранят дружбу США с Европой, но потребуют от европейских стран "самодостаточности" как в военном потенциале, так и в способности обеспечивать себя энергией без российских энергоресурсов.

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сша, германия, россия, владимир путин, такер карлсон, дональд трамп, нато, политика