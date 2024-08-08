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В США один человек погиб при падении вертолета на военной базе - РИА Новости, 08.08.2024
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03:29 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/ssha-1964801562.html
В США один человек погиб при падении вертолета на военной базе
В США один человек погиб при падении вертолета на военной базе - РИА Новости, 08.08.2024
В США один человек погиб при падении вертолета на военной базе
Один пилот погиб, еще один получил травмы в результате падения вертолета на военной базе Форт-Новосел в штате Алабама в США, сообщает местный телеканал WTVY со... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T03:29
2024-08-08T03:29
в мире
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Один пилот погиб, еще один получил травмы в результате падения вертолета на военной базе Форт-Новосел в штате Алабама в США, сообщает местный телеканал WTVY со ссылкой на заявление представителей авиабазы. "Пилот-инструктор погиб при падении вертолета на базе Форт-Новосел... Пилот-курсант получил незначительные травмы", - говорится в материале. Центр передового опыта авиации армии США и Управление по связям с общественностью Форт-Новосел также заявили, что происшествие было несчастным случаем, а пострадавший пилот-курсант госпитализирован. Телеканал отмечает, что расследование инцидента продолжается.
https://ria.ru/20240224/vertolet-1929230296.html
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в мире, сша, алабама
В мире, США, Алабама
В США один человек погиб при падении вертолета на военной базе

WTV: один пилот погиб, еще один получил травмы при падении вертолета в США

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Один пилот погиб, еще один получил травмы в результате падения вертолета на военной базе Форт-Новосел в штате Алабама в США, сообщает местный телеканал WTVY со ссылкой на заявление представителей авиабазы.
«
"Пилот-инструктор погиб при падении вертолета на базе Форт-Новосел... Пилот-курсант получил незначительные травмы", - говорится в материале.
Центр передового опыта авиации армии США и Управление по связям с общественностью Форт-Новосел также заявили, что происшествие было несчастным случаем, а пострадавший пилот-курсант госпитализирован. Телеканал отмечает, что расследование инцидента продолжается.
Вертолет AH-64 Apache - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
В США разбился вертолет нацгвардии Apache
24 февраля, 02:09
 
В миреСШААлабама
 
 
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