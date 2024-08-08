https://ria.ru/20240808/spg-1964494606.html

Прогноз оправдался. В Европе начали понимать, кто был прав

Прогноз оправдался. В Европе начали понимать, кто был прав - РИА Новости, 08.08.2024

Прогноз оправдался. В Европе начали понимать, кто был прав

Несмотря на обещания поддержать ЕС, отказавшийся от российского газа, США не спешат отправлять туда СПГ. Европейцам приходится всячески изворачиваться. Однако... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T08:00

2024-08-08T08:00

2024-08-08T08:07

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спг

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Несмотря на обещания поддержать ЕС, отказавшийся от российского газа, США не спешат отправлять туда СПГ. Европейцам приходится всячески изворачиваться. Однако эксперты предупреждают: скоро дело примет неожиданный оборот.Это блефБелый дом обещал ЕС как минимум 15 миллиардов кубометров СПГ в год, а к 2030-му и все 170. Но с оговоркой: цены "должны отражать долгосрочные рыночные основы, стабильность спроса и предложения".За туманной формулировкой стоит желание заработать: если будет невыгодно, поставки прекратятся. Американское Министерство энергетики сразу посоветовало своим производителям не заключать долговременные контракты, чтобы "сохранить гибкость в условиях ограниченных мощностей"."В стране нет государственного сектора в газовой промышленности, и политики не могут указывать энергическим компаниям, кому и сколько продавать. О компенсациях не было и речи. Логика простая: отказ от российского топлива вызовет жесточайший дефицит, цены взлетят и американцам станет выгодно перенаправить в Европу азиатские объемы, тем более что регион еще восстанавливался после ковидных ограничений", — объясняет эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.В 2022-2023 годах так и было, но с восстановлением Азии ситуация изменилась. Как только цены там превысили европейские, поставщики переключились на более привлекательных клиентов.На запах денег"Сейчас газ в Европе вдвое дороже, чем в среднем за прошлое десятилетие. И это несмотря на сокращение производства, экономию домохозяйств из-за повышения тарифов и больше запасы в хранилищах", — отмечает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Тем не менее этого, как выяснилось, недостаточно для устойчивого интереса трейдеров.Business Insider сообщает о существенном сокращении американских поставок в ЕС. Дошло до того, что в июле показатели почти сравнялись с российскими — 1,5 против 1,3 миллиона тонн. По данным Bloomberg, это минимальный разрыв с конца 2021-го. В январе было 5,2 и 1,5.Топливо на азиатском рынке подорожало из-за жары, поясняет агентство. Спотовые партии в конце июля на 17% превышали европейское направление (12 и 10,3 доллара за миллион британских тепловых единиц соответственно).В ЕС крайне обеспокоены. Старший аналитик норвежской компании Rystad (специализирующейся на энергетических исследованиях) Масанори Одака предупредил: в августе-сентябре Азия будет в приоритете для американского газа.Западные эксперты говорят, что из-за действий Вашингтона отказаться от российского импорта до сих пор трудно. К концу 2023-го Москва обеспечивала 15% газовых закупок ЕС (девять процентов через газопроводы, шесть — СПГ).Проекты и санкцииФормально запрета на российский СПГ нет. Есть "ответственность" за любые экономические связи с новыми проектами. Среди них — "Арктик СПГ 2", запущенный в конце 2023-го. Отгрузок так и не было — не могут найти газовозы."Мурманский СПГ" попал под санкции еще до начала строительства. В черном списке все предприятия НОВАТЭКа: Обский газохимический комплекс, "Мурманск-трансгаз", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3", "НОВАТЭК СПГ Топливо Кашира". Газпромовский завод в Усть-Луге, который планируют запустить в 2027-м, — там же."Вашингтон открыто мешает реализации новых СПГ-проектов в России. Старые пока не трогали", — говорит Юшков.Впрочем, это временно, уверен он. Но тогда СПГ просто переправят в тот же Китай. Спрос на азиатском рынке очень высокий.Конечно, в ЕС постараются как можно быстрее избавиться от импорта из "страны-агрессора". "Вопрос только в цене. Европейская экономика страдает от высоких тарифов на газ — многие предприятия закрылись, друге сократили производство. Бизнес не хочет отказываться от российского СПГ, но решают политики", — рассуждает Юшков.Очередная волна запретов может быть приурочена к запуску новых СПГ-проектов в Штатах и Катаре с расчетом на то, что дополнительные мощности компенсируют дефицит, добавляет эксперт. Но в ближайшее же время за Россией сохранится порядка десяти процентов европейского рынка.

https://ria.ru/20230415/spg-1864772470.html

https://ria.ru/20231120/spg-1909642178.html

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экономика, сша, европа, россия, спг