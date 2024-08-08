https://ria.ru/20240808/spetsoperatsiya-1964974057.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.08.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.08.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:00

2024-08-08T17:00

2024-08-08T17:00

инфографика

спецоперация

россия

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 8 августа 2024 годаЗа минувшие сутки российские части отбили шесть контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены четыре склада боеприпасов, 164 района скопления живой силы и техники противника. Средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29, 12 снарядов РСЗО HIMARS и 80 беспилотников, в том числе 21 вне зоны сво.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 636 самолетов, 278 вертолетов, 29402 беспилотника, 563 зенитных ракетных комплекса, 1398 реактивных систем залпового огня, 16937 танков и других бронемашин, 12976 орудий полевой артиллерии и 24528 единиц автомобильной техники.

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