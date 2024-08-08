https://ria.ru/20240808/spetsoperatsiya-1964880968.html

Российские войска продолжают уничтожать ВСУ в Курской области

Российские войска продолжают уничтожать ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Российские войска продолжают уничтожать ВСУ в Курской области

Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:51

2024-08-08T11:51

2024-08-08T11:51

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении. "Подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - говорится в сообщении.По данным МО РФ, за сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак". Всего с начала боевых действий на Курском направлении потери противника составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.

https://ria.ru/20240808/aviaudary-1964879468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность