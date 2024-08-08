https://ria.ru/20240808/spetsoperatsiya-1964880968.html
Российские войска продолжают уничтожать ВСУ в Курской области
Российские войска продолжают уничтожать ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
Российские войска продолжают уничтожать ВСУ в Курской области
Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:51
2024-08-08T11:51
2024-08-08T11:51
специальная военная операция на украине
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курская область
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, сообщило в четверг министерство обороны РФ. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении. "Подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - говорится в сообщении.По данным МО РФ, за сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак". Всего с начала боевых действий на Курском направлении потери противника составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.
https://ria.ru/20240808/aviaudary-1964879468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Российские войска продолжают уничтожать ВСУ в Курской области
Минобороны: уничтожение формирований ВСУ в Курской области продолжается
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.
"Подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ
России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе", - говорится в сообщении.
По данным МО РФ, за сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак".
Всего с начала боевых действий на Курском направлении потери противника составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.