https://ria.ru/20240808/sochi-1964788748.html
В Сочи прошла акция в поддержку жителей Курской области
В Сочи прошла акция в поддержку жителей Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
В Сочи прошла акция в поддержку жителей Курской области
Сочинцы провели акцию в знак поддержки жителей Курской области, жители и туристы вынесли свечи и цветы к мемориальному комплексу в Завокзальном микрорайоне,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T00:15
2024-08-08T00:15
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СОЧИ, 8 авг – РИА Новости. Сочинцы провели акцию в знак поддержки жителей Курской области, жители и туристы вынесли свечи и цветы к мемориальному комплексу в Завокзальном микрорайоне, сообщили в мэрии города в Telegram-канале. "Сочинцы провели акцию в поддержку жителей Курской области. Акция объединила горожан и гостей курорта. Участники несли свечи и цветы к мемориальному комплексу в Завокзальном микрорайоне в знак скорби и поддержки. Из свечей выложили фразу "Курск, Сочи с тобой!" - сообщили в сочинской администрации. Надпись "Курск, Сочи с тобой!" появилась и на медиаэкранах в городе."Акция поддержки жителей Курской области в Сочи. Тематический контент на медиаэкранах города. "Курск, Сочи с тобой!" - сообщили в мэрии, опубликовав соответствующие фотографии. Согласно кадрам, надпись " размещена на медиаэкранах на улицах Войкова и Горького - в Центральном районе.Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин заявил о намерении оказать помощь Курску. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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курская область, россия, сочи, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, общество
Курская область, Россия, Сочи, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Общество
В Сочи прошла акция в поддержку жителей Курской области
Жители Сочи провели акцию в знак поддержки жителей Курской области
СОЧИ, 8 авг – РИА Новости.
Сочинцы провели акцию в знак поддержки жителей Курской области, жители и туристы вынесли свечи и цветы к мемориальному комплексу в Завокзальном микрорайоне, сообщили в мэрии города в Telegram-канале
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"Сочинцы провели акцию в поддержку жителей Курской области. Акция объединила горожан и гостей курорта. Участники несли свечи и цветы к мемориальному комплексу в Завокзальном микрорайоне в знак скорби и поддержки. Из свечей выложили фразу "Курск, Сочи с тобой!" - сообщили в сочинской администрации.
Надпись "Курск, Сочи с тобой!" появилась и на медиаэкранах в городе.
"Акция поддержки жителей Курской области в Сочи. Тематический контент на медиаэкранах города. "Курск, Сочи с тобой!" - сообщили в мэрии, опубликовав соответствующие фотографии. Согласно кадрам, надпись " размещена на медиаэкранах на улицах Войкова и Горького - в Центральном районе.
Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин заявил о намерении оказать помощь Курску.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.