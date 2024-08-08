https://ria.ru/20240808/sochi-1964788748.html

В Сочи прошла акция в поддержку жителей Курской области

В Сочи прошла акция в поддержку жителей Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

В Сочи прошла акция в поддержку жителей Курской области

Сочинцы провели акцию в знак поддержки жителей Курской области, жители и туристы вынесли свечи и цветы к мемориальному комплексу в Завокзальном микрорайоне,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T00:15

2024-08-08T00:15

2024-08-08T00:41

курская область

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сочи

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вооруженные силы украины

общество

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СОЧИ, 8 авг – РИА Новости. Сочинцы провели акцию в знак поддержки жителей Курской области, жители и туристы вынесли свечи и цветы к мемориальному комплексу в Завокзальном микрорайоне, сообщили в мэрии города в Telegram-канале. "Сочинцы провели акцию в поддержку жителей Курской области. Акция объединила горожан и гостей курорта. Участники несли свечи и цветы к мемориальному комплексу в Завокзальном микрорайоне в знак скорби и поддержки. Из свечей выложили фразу "Курск, Сочи с тобой!" - сообщили в сочинской администрации. Надпись "Курск, Сочи с тобой!" появилась и на медиаэкранах в городе."Акция поддержки жителей Курской области в Сочи. Тематический контент на медиаэкранах города. "Курск, Сочи с тобой!" - сообщили в мэрии, опубликовав соответствующие фотографии. Согласно кадрам, надпись " размещена на медиаэкранах на улицах Войкова и Горького - в Центральном районе.Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин заявил о намерении оказать помощь Курску. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240808/voenkor-1964787385.html

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курская область, россия, сочи, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, общество