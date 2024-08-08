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В Самарской области бездомная собака напала на девочку-подростка
В Самарской области бездомная собака напала на девочку-подростка - РИА Новости, 08.08.2024
В Самарской области бездомная собака напала на девочку-подростка
Бездомная собака напала на 15-летнюю девочку в городе Новокуйбышевск Самарской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК России по РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:45
2024-08-08T20:45
2024-08-08T20:45
происшествия
новокуйбышевск
самарская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 8 авг - РИА Новости. Бездомная собака напала на 15-летнюю девочку в городе Новокуйбышевск Самарской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале. "Восьмого августа из-за недобросовестного исполнения подрядчиком обязательств, взятых на себя в рамках указанного соглашения (с мэрией Новокуйбышевска по отлову собак - ред.), безнадзорное животное напало на 15-летнюю девочку. В настоящее время пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана вся необходимая помощь, ... угроза для ее жизни и здоровья отсутствует", - говорится в сообщении СК. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (статьи 238 УК РФ). Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.
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происшествия, новокуйбышевск, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новокуйбышевск, Самарская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самарской области бездомная собака напала на девочку-подростка
В Новокуйбышевске бездомная собака напала на 15-летнюю девочку, возбуждено дело