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Натравленная хозяйкой овчарка напала на жителя Нижегородской области - РИА Новости, 08.08.2024
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11:11 08.08.2024 (обновлено: 12:39 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/sobaka-1964860043.html
Натравленная хозяйкой овчарка напала на жителя Нижегородской области
Натравленная хозяйкой овчарка напала на жителя Нижегородской области - РИА Новости, 08.08.2024
Натравленная хозяйкой овчарка напала на жителя Нижегородской области
Овчарка перегрызла трахею жителю Нижегородской области, на которого ее натравила хозяйка, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщило региональное... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:11
2024-08-08T12:39
происшествия
россия
нижегородская область
выкса
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Овчарка перегрызла трахею жителю Нижегородской области, на которого ее натравила хозяйка, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 4 августа подозреваемая на улице Островского рабочего поселка Досчатое в Выксе дала своей среднеазиатской овчарке команду напасть на ее соседа. Когда собака повалила мужчину на землю, хозяйка продолжила отдавать команды нападения животному, в результате чего пострадавший с ранами тела и проникающим повреждением трахеи был доставлен в реанимацию, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемая задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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россия
нижегородская область
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происшествия, россия, нижегородская область, выкса, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Выкса, Следственный комитет России (СК РФ)
Натравленная хозяйкой овчарка напала на жителя Нижегородской области

Натравленная хозяйкой овчарка перегрызла трахею жителю Нижегородской области

© СУ СК России по Нижегородской области/TelegramЗадержанная по делу о покушении на убийство в Нижегородской области. 8 августа 2024
Задержанная по делу о покушении на убийство в Нижегородской области. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© СУ СК России по Нижегородской области/Telegram
Задержанная по делу о покушении на убийство в Нижегородской области. 8 августа 2024. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Овчарка перегрызла трахею жителю Нижегородской области, на которого ее натравила хозяйка, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 4 августа подозреваемая на улице Островского рабочего поселка Досчатое в Выксе дала своей среднеазиатской овчарке команду напасть на ее соседа. Когда собака повалила мужчину на землю, хозяйка продолжила отдавать команды нападения животному, в результате чего пострадавший с ранами тела и проникающим повреждением трахеи был доставлен в реанимацию, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемая задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьВыксаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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