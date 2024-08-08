Натравленная хозяйкой овчарка напала на жителя Нижегородской области
Натравленная хозяйкой овчарка перегрызла трахею жителю Нижегородской области
© СУ СК России по Нижегородской области/TelegramЗадержанная по делу о покушении на убийство в Нижегородской области. 8 августа 2024
Задержанная по делу о покушении на убийство в Нижегородской области. 8 августа 2024. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Овчарка перегрызла трахею жителю Нижегородской области, на которого ее натравила хозяйка, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 4 августа подозреваемая на улице Островского рабочего поселка Досчатое в Выксе дала своей среднеазиатской овчарке команду напасть на ее соседа. Когда собака повалила мужчину на землю, хозяйка продолжила отдавать команды нападения животному, в результате чего пострадавший с ранами тела и проникающим повреждением трахеи был доставлен в реанимацию, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемая задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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