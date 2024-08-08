https://ria.ru/20240808/sobaka-1964860043.html

Натравленная хозяйкой овчарка напала на жителя Нижегородской области

Натравленная хозяйкой овчарка напала на жителя Нижегородской области - РИА Новости, 08.08.2024

Натравленная хозяйкой овчарка напала на жителя Нижегородской области

Овчарка перегрызла трахею жителю Нижегородской области, на которого ее натравила хозяйка, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщило региональное... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:11

2024-08-08T11:11

2024-08-08T12:39

происшествия

россия

нижегородская область

выкса

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Овчарка перегрызла трахею жителю Нижегородской области, на которого ее натравила хозяйка, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, 4 августа подозреваемая на улице Островского рабочего поселка Досчатое в Выксе дала своей среднеазиатской овчарке команду напасть на ее соседа. Когда собака повалила мужчину на землю, хозяйка продолжила отдавать команды нападения животному, в результате чего пострадавший с ранами тела и проникающим повреждением трахеи был доставлен в реанимацию, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемая задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20240807/rotveyler-1964682615.html

россия

нижегородская область

выкса

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, нижегородская область, выкса, следственный комитет россии (ск рф)