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Экс-разведчик США Риттер назвал возможную причину обысков в его доме - РИА Новости, 08.08.2024
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01:31 08.08.2024 (обновлено: 02:50 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/smi-1964795289.html
Экс-разведчик США Риттер назвал возможную причину обысков в его доме
Экс-разведчик США Риттер назвал возможную причину обысков в его доме - РИА Новости, 08.08.2024
Экс-разведчик США Риттер назвал возможную причину обысков в его доме
Экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что агенты ФБР провели обыск у него дома в связи с "опасениями" американских властей по поводу нарушения им закона об... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T01:31
2024-08-08T02:50
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НЬЮ-ЙОРК, 8 авг – РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что агенты ФБР провели обыск у него дома в связи с "опасениями" американских властей по поводу нарушения им закона об иноагентах. Ранее об обысках в доме у Риттера в Делмаре в штате Нью-Йорк сообщало местное СМИ News Channel 13. В ФБР в свою очередь сообщили РИА Новости, что агенты бюро проводят мероприятия в доме экс-разведчика в связи с "федеральным расследованием", не уточнив каким именно.Как отмечает издание Times Union, приводя соответствующие фотографии, правоохранители в ходе следственных действий вынесли из дома Риттера "более двух десяток коробок".При этом сам экс-разведчик, слова которого приводит то же СМИ, после обыска вышел к прессе и сообщил, что ордер на обыск "связан, по-видимому, с опасениями правительства США по поводу нарушений закона о регистрации иностранных агентов". "Риттер... категорически отрицал какие-либо обвинения в противоправных действиях и заявил, что федеральное правительство запугивает его", – отмечается в материале.Риттер известен своими пророссийскими взглядами. Экс-разведчик, среди прочего, активно комментировал специальную военную операцию на Украине, в частности, критиковал США за многомиллиардные поставки помощи Киеву, а также прогнозировал неудачи украинской армии. Экс-военный также критиковал и Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20240603/ritter-1950294301.html
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в мире, сша, украина, киев, скотт риттер, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Киев, Скотт Риттер, Владимир Зеленский
Экс-разведчик США Риттер назвал возможную причину обысков в его доме

Риттер полагает, что обыск у него связан с нарушением закона об иноагентах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАмериканский военный эксперт Скотт Риттер
Американский военный эксперт Скотт Риттер - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Американский военный эксперт Скотт Риттер. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 8 авг – РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что агенты ФБР провели обыск у него дома в связи с "опасениями" американских властей по поводу нарушения им закона об иноагентах.
Ранее об обысках в доме у Риттера в Делмаре в штате Нью-Йорк сообщало местное СМИ News Channel 13. В ФБР в свою очередь сообщили РИА Новости, что агенты бюро проводят мероприятия в доме экс-разведчика в связи с "федеральным расследованием", не уточнив каким именно.
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Как отмечает издание Times Union, приводя соответствующие фотографии, правоохранители в ходе следственных действий вынесли из дома Риттера "более двух десяток коробок".
При этом сам экс-разведчик, слова которого приводит то же СМИ, после обыска вышел к прессе и сообщил, что ордер на обыск "связан, по-видимому, с опасениями правительства США по поводу нарушений закона о регистрации иностранных агентов".
"Риттер... категорически отрицал какие-либо обвинения в противоправных действиях и заявил, что федеральное правительство запугивает его", – отмечается в материале.
Риттер известен своими пророссийскими взглядами. Экс-разведчик, среди прочего, активно комментировал специальную военную операцию на Украине, в частности, критиковал США за многомиллиардные поставки помощи Киеву, а также прогнозировал неудачи украинской армии. Экс-военный также критиковал и Владимира Зеленского.
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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