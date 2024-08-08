https://ria.ru/20240808/skandal-1964801113.html

"Уотергейт" привел к двухпартийной поляризации в США, заявили эксперты

"Уотергейт" привел к двухпартийной поляризации в США, заявили эксперты - РИА Новости, 08.08.2024

"Уотергейт" привел к двухпартийной поляризации в США, заявили эксперты

Уотергейтский скандал, в ходе которого было установлено, что занимавший в то время пост президента США Ричард Никсон пытался скрыть попытку прослушки оппонентов РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T03:21

2024-08-08T03:21

2024-08-08T03:21

в мире

сша

ричард никсон

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Уотергейтский скандал, в ходе которого было установлено, что занимавший в то время пост президента США Ричард Никсон пытался скрыть попытку прослушки оппонентов и в результате был вынужден уйти в отставку, изначально был символом сотрудничества республиканцев с демократами, но в ретроспективе привел к двухпартийной поляризации, заявили РИА Новости американские эксперты. Восьмого августа исполняется 50 лет со знаменитой речи республиканца Никсона, в которой он заявил, что со следующего дня уходит в отставку. В противном случае ему грозил импичмент, о чем его предупредили однопартийцы из конгресса, которые публично его критиковали и не собирались блокировать инициативу по его отставке. Считалось, что поляризация между партиями тогда была менее острой, чем сейчас, например, видный чиновник той эпохи Элиот Ричардсон отмечал, что "большинство людей на самом деле не понимают, что администрация Никсона была левее администрации (умеренного демократа Билла) Клинтона". Решению об отставке предшествовало целых два года разбирательств о том, кто был заказчиком попытки взлома и установки "жучков" в офисе Демократической партии в вашингтонском комплексе "Уотергейт" в июле 1972 года, откуда скандал и получил свое название. Никсон изначально отрицал, что был в курсе шпионской операции, и смог переизбираться на второй срок в ноябре 1972 года. Но ближе к августу 1974 года Никсону, после долгих препирательств и нежелания помогать следствию, пришлось в соответствии с решением Верховного суда сдать аудиозапись разговора из Белого дома, из которой следовало, что он с самого начала был осведомлен о попытках скрыть инцидент с прослушкой. "Да, разделение властей "работало", помогая обуздать неконтролируемое президентство. То же самое сделали межпартийное сотрудничество и конституционализм… Но восхождение (республиканского президента Рональда) Рейгана было признаком того, что межпартийное сотрудничество разваливается и что республиканцы начали сожалеть о своем сотрудничестве шестью или семью годами ранее. К тому времени, когда разразился "Ирангейт", от прежней солидарности не осталось и следа", - заявил РИА Новости историк конституции США Дэн Лазар. А с ростом влияния исполнявшего обязанности спикера нижней палаты Ньюта Гингрича в 1990-х, которому многие приписывают обострение поляризации республиканцев и демократов, "Капитолий превратился в поле битвы", отметил эксперт. "Самодовольство, последовавшие за отставкой Никсона, оказалось совершенно необоснованным, поскольку худшее было еще впереди. Это не значит, что конгресс не должен был выгнать Никсона. Но победа конгресса посеяла семена его самоуничтожения", - подчеркнул Лазар. Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, который работал с Никсоном и его преемником Джеральдом Фордом, Рейганом и Джорджем Бушем-старшим, заявил РИА Новости, что отставка Рейгана привела "только к худшему", а именно таким людям, как "Форд и (бывшие министры обороны – ред.) Дик Чейни и Дональд Рамсфельд". Байденгейт и Трампгейт?"Уотергейт" со временем стал именем нарицательным. Даже спустя 50 лет мировая пресса называет каждый новый скандал, связанный с утечкой сенсационной информации, с использованием суффикса "-гейт", например, "Моникагейт", когда в 1998 году Клинтона обвиняли в даче ложных показаний по поводу характера внебрачных отношений с Моникой Левински. Другим известным примером является "Емейлгейт", связанный с супругой Клинтона Хиллари, которая в бытность госсекретарем США использовала личный сервер для служебной переписки в нарушение правил безопасности. А полковник морской пехоты США в отставке Дональд Вандергрифф в комментарии РИА Новости провел параллели с недавней ситуацией вокруг президента США Джо Байдена, которого его же однопартийцы критиковали и призывали не избираться на второй срок после провала на дебатах с его республиканским оппонентом и бывшим президентом Дональдом Трампом. "По крайней мере, тогда СМИ сделали свою работу. Сегодня большинство мейнстрим-медиа являются орудием Демократической партии. Сокрытие неспособности Байдена руководить страной на протяжении последних четырех лет - это скандал посерьезнее "Уотергейта", - заявил эксперт. Президентство Трампа, который пытается избираться на второй срок в ноябре, также сравнивают с "Уотергейтом". Штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года, который якобы был вызван его комментариями на митинге, был раскритикован многими его однопартийцами. Вместе с тем, попытка его импичмента провалилась в конгрессе, когда сенат, на то время контролируемый республиканцами, проголосовал против инициативы.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

https://ria.ru/20240126/eltsin-1923549133.html

https://ria.ru/20240110/epstin-1920418393.html

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в мире, сша, ричард никсон, дональд трамп, джо байден