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Возле камчатского вулкана нашли лежащий на боку вертолет
Возле камчатского вулкана нашли лежащий на боку вертолет - РИА Новости, 08.08.2024
Возле камчатского вулкана нашли лежащий на боку вертолет
Вертолет Robinson, лежащий на боку, найден возле вулкана Малый Семячик на Камчатке, сообщила пресс-служба краевого следственного отдела на транспорте Восточного РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T07:06
2024-08-08T07:06
2024-08-08T11:00
камчатка
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг – РИА Новости. Вертолет Robinson, лежащий на боку, найден возле вулкана Малый Семячик на Камчатке, сообщила пресс-служба краевого следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России."По предварительным данным, 8 августа вблизи вулкана Малый Семячик обнаружен вертолет Robinson, лежащий на боку одной из сторон фюзеляжа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении.Как уточнили в региональном главке МЧС, пилот вертолета жив, помощь спасателей ему не потребовалась. На борту он находился один.По факту происшествия начата доследственная проверка по статье 263 УК ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"), обстоятельства случившегося устанавливаются.Вулкан Малый Семячик, высота которого 1560 метров над уровнем моря, находится на расстоянии почти 130 километров севернее Петропавловска-Камчатского. Он знаменит своим кислотным озером, расположенным в кратере, чем привлекает большое количество туристов. Однако добраться туда можно только пешком или вертолетом.
https://ria.ru/20240723/sk-1961525907.html
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камчатка, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, камчатский край, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатка, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Возле камчатского вулкана нашли лежащий на боку вертолет
СК: на Камчатке вблизи вулкана Малый Семячик найден вертолет, лежащий на боку