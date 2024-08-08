Рейтинг@Mail.ru
Возле камчатского вулкана нашли лежащий на боку вертолет - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 08.08.2024 (обновлено: 11:00 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/sk-1964810214.html
Возле камчатского вулкана нашли лежащий на боку вертолет
Возле камчатского вулкана нашли лежащий на боку вертолет - РИА Новости, 08.08.2024
Возле камчатского вулкана нашли лежащий на боку вертолет
Вертолет Robinson, лежащий на боку, найден возле вулкана Малый Семячик на Камчатке, сообщила пресс-служба краевого следственного отдела на транспорте Восточного РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T07:06
2024-08-08T11:00
камчатка
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
камчатский край
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964853746_0:227:1280:947_1920x0_80_0_0_1f6775c6429989236709d4f191b4f4ba.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг – РИА Новости. Вертолет Robinson, лежащий на боку, найден возле вулкана Малый Семячик на Камчатке, сообщила пресс-служба краевого следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России.&quot;По предварительным данным, 8 августа вблизи вулкана Малый Семячик обнаружен вертолет Robinson, лежащий на боку одной из сторон фюзеляжа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются&quot;, — говорится в сообщении.Как уточнили в региональном главке МЧС, пилот вертолета жив, помощь спасателей ему не потребовалась. На борту он находился один.По факту происшествия начата доследственная проверка по статье 263 УК ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"), обстоятельства случившегося устанавливаются.Вулкан Малый Семячик, высота которого 1560 метров над уровнем моря, находится на расстоянии почти 130 километров севернее Петропавловска-Камчатского. Он знаменит своим кислотным озером, расположенным в кратере, чем привлекает большое количество туристов. Однако добраться туда можно только пешком или вертолетом.
https://ria.ru/20240723/sk-1961525907.html
камчатка
россия
камчатский край
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964853746_0:138:1096:960_1920x0_80_0_0_ae859ceebfd8209d67561d55ade11525.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, камчатский край, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатка, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Возле камчатского вулкана нашли лежащий на боку вертолет

СК: на Камчатке вблизи вулкана Малый Семячик найден вертолет, лежащий на боку

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура/TelegramМесто падения вертолета Robinson у подножия вулкана Малый Семячик на Камчатке. 8 августа 2024
Место падения вертолета Robinson у подножия вулкана Малый Семячик на Камчатке. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура/Telegram
Место падения вертолета Robinson у подножия вулкана Малый Семячик на Камчатке. 8 августа 2024
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг – РИА Новости. Вертолет Robinson, лежащий на боку, найден возле вулкана Малый Семячик на Камчатке, сообщила пресс-служба краевого следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России.
«

"По предварительным данным, 8 августа вблизи вулкана Малый Семячик обнаружен вертолет Robinson, лежащий на боку одной из сторон фюзеляжа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении.

Как уточнили в региональном главке МЧС, пилот вертолета жив, помощь спасателей ему не потребовалась. На борту он находился один.
По факту происшествия начата доследственная проверка по статье 263 УК ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"), обстоятельства случившегося устанавливаются.
Вулкан Малый Семячик, высота которого 1560 метров над уровнем моря, находится на расстоянии почти 130 километров севернее Петропавловска-Камчатского. Он знаменит своим кислотным озером, расположенным в кратере, чем привлекает большое количество туристов. Однако добраться туда можно только пешком или вертолетом.
Место крушения вертолета Robinson в Якутии - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
СК назвал возможные причины крушения вертолета Robinson в Якутии
23 июля, 17:21
 
КамчаткаСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала