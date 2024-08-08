https://ria.ru/20240808/sirija-1965072118.html
В Сирии четверо военных получили ранения при ударе Израиля
В Сирии четверо военных получили ранения при ударе Израиля - РИА Новости, 08.08.2024
В Сирии четверо военных получили ранения при ударе Израиля
Четверо сирийских военных получили ранения в результате удара Израиля по позиции армии в центральной части Сирии, сообщило минобороны САР. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T23:51
2024-08-08T23:51
2024-08-08T23:51
в мире
израиль
сирия
хомс (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 8 авг - РИА Новости. Четверо сирийских военных получили ранения в результате удара Израиля по позиции армии в центральной части Сирии, сообщило минобороны САР. Ранее источник РИА Новости сообщил, что израильская авиация нанесла удар по объектам сирийской армии в провинции Хомс. "В районе 20.55 сегодня враждебный Израиль совершил агрессию из воздушного пространства севера Ливана, атаковав ряд объектов в центральной части (страны),… в результате четверо военнослужащих получили ранения", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240711/siriya-1959100414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сирия, хомс (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сирия, Хомс (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Сирии четверо военных получили ранения при ударе Израиля
Минобороны Сирии: четверо военных получили ранения при израильском авиаударе