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В Сирии четверо военных получили ранения при ударе Израиля - РИА Новости, 08.08.2024
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23:51 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/sirija-1965072118.html
В Сирии четверо военных получили ранения при ударе Израиля
В Сирии четверо военных получили ранения при ударе Израиля - РИА Новости, 08.08.2024
В Сирии четверо военных получили ранения при ударе Израиля
Четверо сирийских военных получили ранения в результате удара Израиля по позиции армии в центральной части Сирии, сообщило минобороны САР. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T23:51
2024-08-08T23:51
в мире
израиль
сирия
хомс (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 8 авг - РИА Новости. Четверо сирийских военных получили ранения в результате удара Израиля по позиции армии в центральной части Сирии, сообщило минобороны САР. Ранее источник РИА Новости сообщил, что израильская авиация нанесла удар по объектам сирийской армии в провинции Хомс. "В районе 20.55 сегодня враждебный Израиль совершил агрессию из воздушного пространства севера Ливана, атаковав ряд объектов в центральной части (страны),… в результате четверо военнослужащих получили ранения", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240711/siriya-1959100414.html
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сирия
хомс (город)
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в мире, израиль, сирия, хомс (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сирия, Хомс (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Сирии четверо военных получили ранения при ударе Израиля

Минобороны Сирии: четверо военных получили ранения при израильском авиаударе

© Фото : SANA / RAMEZ MANZALAWYРакетный удар по Сирии
Ракетный удар по Сирии - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : SANA / RAMEZ MANZALAWY
Ракетный удар по Сирии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 8 авг - РИА Новости. Четверо сирийских военных получили ранения в результате удара Израиля по позиции армии в центральной части Сирии, сообщило минобороны САР.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что израильская авиация нанесла удар по объектам сирийской армии в провинции Хомс.
"В районе 20.55 сегодня враждебный Израиль совершил агрессию из воздушного пространства севера Ливана, атаковав ряд объектов в центральной части (страны),… в результате четверо военнослужащих получили ранения", - говорится в заявлении.
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