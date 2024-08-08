https://ria.ru/20240808/sirija-1965072118.html

В Сирии четверо военных получили ранения при ударе Израиля

В Сирии четверо военных получили ранения при ударе Израиля - РИА Новости, 08.08.2024

В Сирии четверо военных получили ранения при ударе Израиля

Четверо сирийских военных получили ранения в результате удара Израиля по позиции армии в центральной части Сирии, сообщило минобороны САР. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T23:51

2024-08-08T23:51

2024-08-08T23:51

в мире

израиль

сирия

хомс (город)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 8 авг - РИА Новости. Четверо сирийских военных получили ранения в результате удара Израиля по позиции армии в центральной части Сирии, сообщило минобороны САР. Ранее источник РИА Новости сообщил, что израильская авиация нанесла удар по объектам сирийской армии в провинции Хомс. "В районе 20.55 сегодня враждебный Израиль совершил агрессию из воздушного пространства севера Ливана, атаковав ряд объектов в центральной части (страны),… в результате четверо военнослужащих получили ранения", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240711/siriya-1959100414.html

израиль

сирия

хомс (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сирия, хомс (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году