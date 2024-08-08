https://ria.ru/20240808/simonjan-1964874931.html

Симоньян предложила помощь жителям Курской области

Симоньян предложила помощь жителям Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Симоньян предложила помощь жителям Курской области

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома" предложила помощь... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:40

2024-08-08T11:40

2024-08-08T11:40

курская область

россия

украина

маргарита симоньян

алексей смирнов (политик)

александр бастрыкин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома" предложила помощь уезжающим жителям Курской области. "Куряне, кто сейчас уезжает, пишите сюда - всем, чем можем, поможем", - написала она. ВСУ утром 6 августа попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России сообщало, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей, отмечал СК. Приграничный город Суджа во вторник подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20240808/simonjan-1964790898.html

курская область

россия

украина

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курская область, россия, украина, маргарита симоньян, алексей смирнов (политик) , александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)