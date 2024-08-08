https://ria.ru/20240808/simonjan-1964790898.html
Симоньян пожелала корреспонденту ВГТРК Поддубному здоровья
Симоньян пожелала корреспонденту ВГТРК Поддубному здоровья - РИА Новости, 08.08.2024
Симоньян пожелала корреспонденту ВГТРК Поддубному здоровья
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем канале в Telegram пожелала получившему ранение в Курской области... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T00:45
2024-08-08T00:45
2024-08-08T02:52
евгений поддубный
маргарита симоньян
общество
ранение военкора поддубного в курской области
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем канале в Telegram пожелала получившему ранение в Курской области корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному здоровья и процитировала стихотворение Константина Симонова. Ведущий телеканала "Россия 24" ранее сообщил, что машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. В приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив. Симоньян в своем канале в Telegram процитировала стихотворение Симонова "Жди меня, и я вернусь". "Это про сегодняшний вечер. Женьку кто-то очень серьезно ждал сегодня. Дай Бог здоровья, брат!" - написала она.
https://ria.ru/20240808/sk-1964789109.html
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евгений поддубный, маргарита симоньян, общество, ранение военкора поддубного в курской области
Евгений Поддубный, Маргарита Симоньян, Общество, Ранение военкора Поддубного в Курской области
Симоньян пожелала корреспонденту ВГТРК Поддубному здоровья
Симоньян пожелала раненому под Курском корреспонденту ВГТРК Поддубному здоровья