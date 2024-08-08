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Симоньян пожелала корреспонденту ВГТРК Поддубному здоровья - РИА Новости, 08.08.2024
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00:45 08.08.2024 (обновлено: 02:52 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/simonjan-1964790898.html
Симоньян пожелала корреспонденту ВГТРК Поддубному здоровья
Симоньян пожелала корреспонденту ВГТРК Поддубному здоровья - РИА Новости, 08.08.2024
Симоньян пожелала корреспонденту ВГТРК Поддубному здоровья
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем канале в Telegram пожелала получившему ранение в Курской области... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T00:45
2024-08-08T02:52
евгений поддубный
маргарита симоньян
общество
ранение военкора поддубного в курской области
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем канале в Telegram пожелала получившему ранение в Курской области корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному здоровья и процитировала стихотворение Константина Симонова. Ведущий телеканала "Россия 24" ранее сообщил, что машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. В приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив. Симоньян в своем канале в Telegram процитировала стихотворение Симонова "Жди меня, и я вернусь". "Это про сегодняшний вечер. Женьку кто-то очень серьезно ждал сегодня. Дай Бог здоровья, брат!" - написала она.
https://ria.ru/20240808/sk-1964789109.html
https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964781993.html
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евгений поддубный, маргарита симоньян, общество, ранение военкора поддубного в курской области
Евгений Поддубный, Маргарита Симоньян, Общество, Ранение военкора Поддубного в Курской области
Симоньян пожелала корреспонденту ВГТРК Поддубному здоровья

Симоньян пожелала раненому под Курском корреспонденту ВГТРК Поддубному здоровья

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем канале в Telegram пожелала получившему ранение в Курской области корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному здоровья и процитировала стихотворение Константина Симонова.
Ведущий телеканала "Россия 24" ранее сообщил, что машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области, он получил тяжелые ранения. В приемной Курской областной больницы сообщили РИА Новости, что Поддубный поступил к ним, он жив.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
СК установит всех причастных к покушению на военкора Поддубного
00:20
Симоньян в своем канале в Telegram процитировала стихотворение Симонова "Жди меня, и я вернусь".
"Это про сегодняшний вечер. Женьку кто-то очень серьезно ждал сегодня. Дай Бог здоровья, брат!" - написала она.
Заведующий корреспондентским пунктом в Арабской Республике Египет (Каир) зарубежной корреспондентской сети ВГТРК службы корреспондентской сети ФГУП ВГТРК Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Военкор ВГТРК Поддубный поступил в курскую больницу
Вчера, 22:59
 
Евгений ПоддубныйМаргарита СимоньянОбществоРанение военкора Поддубного в Курской области
 
 
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