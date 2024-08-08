https://ria.ru/20240808/shtraf-1964869880.html
Суд оштрафовал блогера Дудя* за отсутствие маркировки в публикациях
Суд оштрафовал блогера Дудя* за отсутствие маркировки в публикациях - РИА Новости, 08.08.2024
Суд оштрафовал блогера Дудя* за отсутствие маркировки в публикациях
Таганский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал блогера Юрия Дудя* за отсутствие маркировки в публикациях, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:31
2024-08-08T11:31
2024-08-08T11:31
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москва
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал блогера Юрия Дудя* за отсутствие маркировки в публикациях, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказали в суде. Протокол составлен по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ за публикации в интернете без плашки иноагента, санкция составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Летом 2022 года суд оштрафовал Дудя* на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21 КоАП), до этого его штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью. Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240805/sud-1964191198.html
https://ria.ru/20240730/inoagent-1962827078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Суд оштрафовал блогера Дудя* за отсутствие маркировки в публикациях
Суд оштрафовал Дудя на 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал блогера Юрия Дудя* за отсутствие маркировки в публикациях, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказали в суде.
Протокол составлен по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ
за публикации в интернете без плашки иноагента, санкция составляет от 30 до 50 тысяч рублей.
Летом 2022 года суд оштрафовал Дудя* на 120 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21 КоАП), до этого его штрафовали за пропаганду наркотиков в двух интервью.
Минюст РФ внес Дудя* в реестр СМИ-иноагентов в апреле 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.