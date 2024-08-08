https://ria.ru/20240808/shesterov-1964852463.html

Генерала Шестерова отправили под домашний арест

Генерала Шестерова отправили под домашний арест - РИА Новости, 08.08.2024

Генерала Шестерова отправили под домашний арест

Суд 7 августа отправил под домашний арест по 21 сентября заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T10:35

2024-08-08T10:35

2024-08-08T10:37

происшествия

дело о хищениях в парке "патриот"

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Суд 7 августа отправил под домашний арест по 21 сентября заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова по делу о хищении средств, выделенных на парк "Патриот", сообщили РИА Новости в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда. "Шестерову 7 августа избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 21 сентября", - рассказал собеседник агентства. Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве. По данному делу был арестован директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов. По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.

https://ria.ru/20240807/sud-1964546661.html

https://ria.ru/20240805/patriot-1964209523.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, дело о хищениях в парке "патриот"