https://ria.ru/20240808/shesterov-1964852463.html
Генерала Шестерова отправили под домашний арест
Генерала Шестерова отправили под домашний арест - РИА Новости, 08.08.2024
Генерала Шестерова отправили под домашний арест
Суд 7 августа отправил под домашний арест по 21 сентября заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:35
2024-08-08T10:35
2024-08-08T10:37
происшествия
дело о хищениях в парке "патриот"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964181130_0:0:1061:597_1920x0_80_0_0_4c8afda3af2bceafb953850e83d31cb3.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Суд 7 августа отправил под домашний арест по 21 сентября заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова по делу о хищении средств, выделенных на парк "Патриот", сообщили РИА Новости в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда. "Шестерову 7 августа избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 21 сентября", - рассказал собеседник агентства. Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве. По данному делу был арестован директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов. По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.
https://ria.ru/20240807/sud-1964546661.html
https://ria.ru/20240805/patriot-1964209523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дело о хищениях в парке "патриот"
Происшествия, Дело о хищениях в парке "Патриот"
Генерала Шестерова отправили под домашний арест
Генерала Шестерова отправили под домашний арест до 21 сентября
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Суд 7 августа отправил под домашний арест по 21 сентября заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова по делу о хищении средств, выделенных на парк "Патриот", сообщили РИА Новости в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.
"Шестерову 7 августа избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 21 сентября", - рассказал собеседник агентства.
Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве. По данному делу был арестован директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов.
По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.