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Генерала Шестерова отправили под домашний арест - РИА Новости, 08.08.2024
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10:35 08.08.2024 (обновлено: 10:37 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/shesterov-1964852463.html
Генерала Шестерова отправили под домашний арест
Генерала Шестерова отправили под домашний арест - РИА Новости, 08.08.2024
Генерала Шестерова отправили под домашний арест
Суд 7 августа отправил под домашний арест по 21 сентября заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:35
2024-08-08T10:37
происшествия
дело о хищениях в парке "патриот"
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Суд 7 августа отправил под домашний арест по 21 сентября заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова по делу о хищении средств, выделенных на парк "Патриот", сообщили РИА Новости в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда. "Шестерову 7 августа избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 21 сентября", - рассказал собеседник агентства. Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве. По данному делу был арестован директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов. По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.
https://ria.ru/20240807/sud-1964546661.html
https://ria.ru/20240805/patriot-1964209523.html
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происшествия, дело о хищениях в парке "патриот"
Происшествия, Дело о хищениях в парке "Патриот"
Генерала Шестерова отправили под домашний арест

Генерала Шестерова отправили под домашний арест до 21 сентября

© Фото : Минобороны РоссииГенерал-майор Владимир Шестеров
Генерал-майор Владимир Шестеров - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Минобороны России
Генерал-майор Владимир Шестеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Суд 7 августа отправил под домашний арест по 21 сентября заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова по делу о хищении средств, выделенных на парк "Патриот", сообщили РИА Новости в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.
"Шестерову 7 августа избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 21 сентября", - рассказал собеседник агентства.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Суд арестовал четыре счета бывшего замминистра обороны Иванова
7 августа, 05:15
Уголовное дело возбуждено против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот" по статье о мошенничестве. По данному делу был арестован директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов.
По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Следствие проверяет данные с 2021 года по делу о хищениях в парке "Патриот"
5 августа, 16:13
 
ПроисшествияДело о хищениях в парке "Патриот"
 
 
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