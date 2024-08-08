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Сергей Шамба: речь об открытии базы ВМФ России в Абхазии не идет - РИА Новости, 08.08.2024
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14:00 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/shamba-1964891310.html
Сергей Шамба: речь об открытии базы ВМФ России в Абхазии не идет
Сергей Шамба: речь об открытии базы ВМФ России в Абхазии не идет - РИА Новости, 08.08.2024
Сергей Шамба: речь об открытии базы ВМФ России в Абхазии не идет
Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба дал первое интервью после назначения на пост корреспонденту РИА Новости в Сухуме и рассказал о деталях открытия... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:00
2024-08-08T14:00
интервью
сергей шамба
абхазия
россия
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Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба дал первое интервью после назначения на пост корреспонденту РИА Новости в Сухуме и рассказал о деталях открытия пункта базирования ВМФ РФ в Очамчирском районе, месте проведения очередного раунда Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье, а также о перспективах заключения с Грузией соглашения о ненападении. – Сергей Миронович, какая главная задача сегодня стоит перед МИД Абхазии? Какое место в этом занимает сотрудничество с РФ?– Перед министерством иностранных дел стоят очень важные задачи. Это защита и отстаивание наших национальных интересов на международной арене, работа по расширению международного признания республики, развитие отношений со странами, признавшими Республику Абхазия в качестве суверенного и независимого государства, и установление новых дипломатических контактов, реагирование на внешнеполитические вызовы и угрозы. В целом международные отношения характеризуются серьезной турбулентностью сегодня, и мы должны реагировать на это последовательно и выверено.Что касается межгосударственных отношений с Российской Федерацией, то между нашими странами большая история взаимоотношений. Сегодня Россия является нашим стратегическим союзником. У нас серьезная договорно-правовая база, в которую входят и основополагающие документы: Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 17 сентября 2008 года и Договор между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.Хотел бы обратить внимание на то, что в Концепции внешней политики Республики Абхазия среди основных направлений внешней политики на первом месте указано укрепление и развитие взаимовыгодных союзнических отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.Мы поддерживаем Россию в это сложное время. Хотел бы напомнить, что Абхазия поддержала решение своего стратегического союзника в вопросе проведения Специальной военной операции (СВО), мы признали независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, а затем поддержали их принятие, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. В СВО наши граждане плечом к плечу сражаются с российскими военнослужащими. К сожалению, среди наших добровольцев есть погибшие. Также по мере своих возможностей нами оказывается гуманитарная помощь новым регионам России. Мы, как и наш союзник, выступаем за формирование многополярного справедливого мироустройства, которое бы основывалось на суверенном равенстве, уважении права малых народов и наций. В целом, Россия – это особое направление во внешней политике нашей страны.– Как вы оцениваете сотрудничество с РФ по всем заявленным задачам, в частности по вопросам безопасности? Когда состоится открытие российской базы ВМФ в Очамчире?– У нас выстроено многоплановое межгосударственное сотрудничество. Одной из его важнейших сфер является сотрудничество в сфере безопасности. Вы знаете, что в республике дислоцирована 7-я российская военная база. Российские пограничные войска играют очень важную роль в обеспечении безопасности в Абхазии, особенно учитывая тот факт, что Грузия отказывается от подписания юридически обязывающего документа о неприменении силы.В целом, как я уже сказал выше, международные отношения характеризуются серьезной турбулентностью, и ввиду этого абхазо-российское сотрудничество в сфере безопасности важно и с этой с точки зрения.Что касается очамчирского порта, то речь не идет об открытии там военно-морской базы.– Каковы перспективы Женевских дискуссий по Закавказью, намерены ли вы внести какие-либо коррективы в линию их ведения со стороны абхазской делегации? Ранее говорили о том, чтобы перенести переговоры в другой город. Уже известно, куда? Когда и где состоится следующий раунд Женевский дискуссий?– Международные женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье очень важны. Для нас на сегодняшний день они являются единственной международной площадкой, на которой Республика Абхазия имеет возможность отстаивать свои позиции и канал связи в переговорах с Грузией. Работы ведутся в двух группах: по безопасности и гуманитарной. На сегодняшний день состоялся 61 раунд. Основным требованием абхазской стороны в Женеве является подписание соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией, от чего Грузия отказывается. Следующий раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечен на ноябрь 2024 года. Что касается возможного нового места проведения переговоров, то говорить об этом преждевременно.– Что касается Грузии, то изменится ли что-то в процессе диалога с Тбилиси? Много лет у нас нет прямых контактов, но было намерение возобновить Галские встречи по предупреждению конфликтов на границе. Есть ли необходимость в этом?– Что касается Грузии, то наша позиция в этом вопросе предельно ясна. Грузия должна признать существующие реалии: Республика Абхазия – это суверенное независимое государство. Мы неоднократно заявляли о том, что им необходимо отменить закон "Об оккупированных территориях". Использование этого термина по отношению к нашей стране мы категорически не приемлем. По возможному возобновлению работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в городе Гал, могу сказать, что он бездействует с 2018 года из-за неконструктивной позиции грузинских участников.– Восьмого августа – очередная годовщина нападения Грузии на Южную Осетию. Каковы перспективы подписать договор о ненападении с Грузией? Осенью в Грузии состоятся парламентские выборы, может ли после выборов измениться подход властей в Тбилиси к Абхазии и Южной Осетии?– О перспективах подписания договора о ненападении с Грузией я вам уже говорил. Позиция Грузии в этом вопросе абсолютна деструктивна.Что касается выборов в Грузии, то мы видим, как тема Абхазии используется во внутриполитической борьбе наших соседей. Мы, конечно, отслеживаем то, что происходит в Грузии. Внимательно следим за обращениями к Грузии и ее реакцией на призывы к открытию "второго фронта". Мы никогда не теряем бдительность. Надеемся, что здравый смысл возьмет вверх.– Как будут выстраиваться отношения с международными неправительственными организациями в Абхазии? Ваш предшественник вел с ними очень жесткий диалог. Есть план наладить сотрудничество?– По деятельности МНПО могу сказать следующее. МИД, естественно, будет тщательно отслеживать проекты, поступающие в его адрес. МНПО и агентства ООН не могут заниматься деятельностью, имеющую какой-либо политический окрас, вмешиваться в наши внутренние дела. Мы помним, какую помощь нам оказывали международные организации в послевоенный период, когда Абхазия была в блокаде. И сегодня мы говорим, что есть полезные гуманитарные проекты, в этих организациях работают и наши граждане. Поэтому мы будем вести работу избирательно.
https://ria.ru/20240608/pmef-1951585749.html
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60
353
60
интервью, сергей шамба, абхазия, россия
Интервью, Сергей Шамба, Абхазия, Россия

Сергей Шамба: речь об открытии базы ВМФ России в Абхазии не идет

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкСергей Шамба
Сергей Шамба - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Александр Уткин
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Сергей Шамба
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Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба дал первое интервью после назначения на пост корреспонденту РИА Новости в Сухуме и рассказал о деталях открытия пункта базирования ВМФ РФ в Очамчирском районе, месте проведения очередного раунда Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье, а также о перспективах заключения с Грузией соглашения о ненападении.
– Сергей Миронович, какая главная задача сегодня стоит перед МИД Абхазии? Какое место в этом занимает сотрудничество с РФ?
– Перед министерством иностранных дел стоят очень важные задачи. Это защита и отстаивание наших национальных интересов на международной арене, работа по расширению международного признания республики, развитие отношений со странами, признавшими Республику Абхазия в качестве суверенного и независимого государства, и установление новых дипломатических контактов, реагирование на внешнеполитические вызовы и угрозы. В целом международные отношения характеризуются серьезной турбулентностью сегодня, и мы должны реагировать на это последовательно и выверено.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Дворцовой в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Президент Абхазии заявил о развитии отношений с Россией
8 июня, 08:22
Что касается межгосударственных отношений с Российской Федерацией, то между нашими странами большая история взаимоотношений. Сегодня Россия является нашим стратегическим союзником. У нас серьезная договорно-правовая база, в которую входят и основополагающие документы: Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 17 сентября 2008 года и Договор между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.
Хотел бы обратить внимание на то, что в Концепции внешней политики Республики Абхазия среди основных направлений внешней политики на первом месте указано укрепление и развитие взаимовыгодных союзнических отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
Мы поддерживаем Россию в это сложное время. Хотел бы напомнить, что Абхазия поддержала решение своего стратегического союзника в вопросе проведения Специальной военной операции (СВО), мы признали независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, а затем поддержали их принятие, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. В СВО наши граждане плечом к плечу сражаются с российскими военнослужащими. К сожалению, среди наших добровольцев есть погибшие. Также по мере своих возможностей нами оказывается гуманитарная помощь новым регионам России. Мы, как и наш союзник, выступаем за формирование многополярного справедливого мироустройства, которое бы основывалось на суверенном равенстве, уважении права малых народов и наций. В целом, Россия – это особое направление во внешней политике нашей страны.
– Как вы оцениваете сотрудничество с РФ по всем заявленным задачам, в частности по вопросам безопасности? Когда состоится открытие российской базы ВМФ в Очамчире?
– У нас выстроено многоплановое межгосударственное сотрудничество. Одной из его важнейших сфер является сотрудничество в сфере безопасности. Вы знаете, что в республике дислоцирована 7-я российская военная база. Российские пограничные войска играют очень важную роль в обеспечении безопасности в Абхазии, особенно учитывая тот факт, что Грузия отказывается от подписания юридически обязывающего документа о неприменении силы.
Сторожевой катер типа Соболь в порту Очамчира - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Президент Грузии назвала угрозой планы России открыть базу ВМФ в Абхазии
6 февраля, 12:17
В целом, как я уже сказал выше, международные отношения характеризуются серьезной турбулентностью, и ввиду этого абхазо-российское сотрудничество в сфере безопасности важно и с этой с точки зрения.
Что касается очамчирского порта, то речь не идет об открытии там военно-морской базы.
– Каковы перспективы Женевских дискуссий по Закавказью, намерены ли вы внести какие-либо коррективы в линию их ведения со стороны абхазской делегации? Ранее говорили о том, чтобы перенести переговоры в другой город. Уже известно, куда? Когда и где состоится следующий раунд Женевский дискуссий?
– Международные женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье очень важны. Для нас на сегодняшний день они являются единственной международной площадкой, на которой Республика Абхазия имеет возможность отстаивать свои позиции и канал связи в переговорах с Грузией. Работы ведутся в двух группах: по безопасности и гуманитарной. На сегодняшний день состоялся 61 раунд. Основным требованием абхазской стороны в Женеве является подписание соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией, от чего Грузия отказывается. Следующий раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечен на ноябрь 2024 года. Что касается возможного нового места проведения переговоров, то говорить об этом преждевременно.
– Что касается Грузии, то изменится ли что-то в процессе диалога с Тбилиси? Много лет у нас нет прямых контактов, но было намерение возобновить Галские встречи по предупреждению конфликтов на границе. Есть ли необходимость в этом?
– Что касается Грузии, то наша позиция в этом вопросе предельно ясна. Грузия должна признать существующие реалии: Республика Абхазия – это суверенное независимое государство. Мы неоднократно заявляли о том, что им необходимо отменить закон "Об оккупированных территориях". Использование этого термина по отношению к нашей стране мы категорически не приемлем. По возможному возобновлению работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в городе Гал, могу сказать, что он бездействует с 2018 года из-за неконструктивной позиции грузинских участников.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
МИД прокомментировал перенос женевских дискуссий по Закавказью
12 июля, 04:36
– Восьмого августа – очередная годовщина нападения Грузии на Южную Осетию. Каковы перспективы подписать договор о ненападении с Грузией? Осенью в Грузии состоятся парламентские выборы, может ли после выборов измениться подход властей в Тбилиси к Абхазии и Южной Осетии?
– О перспективах подписания договора о ненападении с Грузией я вам уже говорил. Позиция Грузии в этом вопросе абсолютна деструктивна.
Что касается выборов в Грузии, то мы видим, как тема Абхазии используется во внутриполитической борьбе наших соседей. Мы, конечно, отслеживаем то, что происходит в Грузии. Внимательно следим за обращениями к Грузии и ее реакцией на призывы к открытию "второго фронта". Мы никогда не теряем бдительность. Надеемся, что здравый смысл возьмет вверх.
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МИД Абхазии прокомментировал планы Грузии по возврату республики
27 мая, 12:24
– Как будут выстраиваться отношения с международными неправительственными организациями в Абхазии? Ваш предшественник вел с ними очень жесткий диалог. Есть план наладить сотрудничество?
– По деятельности МНПО могу сказать следующее. МИД, естественно, будет тщательно отслеживать проекты, поступающие в его адрес. МНПО и агентства ООН не могут заниматься деятельностью, имеющую какой-либо политический окрас, вмешиваться в наши внутренние дела. Мы помним, какую помощь нам оказывали международные организации в послевоенный период, когда Абхазия была в блокаде. И сегодня мы говорим, что есть полезные гуманитарные проекты, в этих организациях работают и наши граждане. Поэтому мы будем вести работу избирательно.
 
ИнтервьюСергей ШамбаАбхазияРоссия
 
 
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