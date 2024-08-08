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Жителей белгородского села Колотиловка попросили выехать из-за обстрелов - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:21 08.08.2024 (обновлено: 18:58 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/selo-1965012434.html
Жителей белгородского села Колотиловка попросили выехать из-за обстрелов
Жителей белгородского села Колотиловка попросили выехать из-за обстрелов - РИА Новости, 08.08.2024
Жителей белгородского села Колотиловка попросили выехать из-за обстрелов
Жителям белгородского села Колотиловка нужно временно эвакуироваться из-за обстрелов, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:21
2024-08-08T18:58
белгородская область
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
безопасность
общество
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БЕЛГОРОД, 8 авг — РИА Новости. Жителям белгородского села Колотиловка нужно временно эвакуироваться из-за обстрелов, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В последние дни увеличилось количество обстрелов села Колотиловка Краснояружского района. Вместе с главой района Андреем Егоровичем Миськовым прошли по улицам, проговорили с людьми, которые все еще остаются в населенном пункте. Попросил их покинуть село на время, пока здесь опасно", — говорится в публикации.Представители власти обсудили с жителями, какая поддержка им необходима.Также губернатор посетил пункт временного размещения в Красной Яруге, где пообщался с людьми, планирующими выехать в Белгород. По их словам, условия в ПВР хорошие.Гладков отметил, что местная администрация проводит активную работу по организации помощи и поддержки жителей.Сообщения об обстрелах Колотиловки со стороны ВСУ появлялись 6 и 7 августа. Так, накануне три человека получили ранения, днем ранее — одна мирная жительница.
https://ria.ru/20240808/bespilotniki-1964908622.html
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белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, безопасность, общество
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Общество
Жителей белгородского села Колотиловка попросили выехать из-за обстрелов

Власти просят жителей приграничного села Колотиловка выехать из-за обстрелов

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 авг — РИА Новости. Жителям белгородского села Колотиловка нужно временно эвакуироваться из-за обстрелов, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В последние дни увеличилось количество обстрелов села Колотиловка Краснояружского района. Вместе с главой района Андреем Егоровичем Миськовым прошли по улицам, проговорили с людьми, которые все еще остаются в населенном пункте. Попросил их покинуть село на время, пока здесь опасно", — говорится в публикации.
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Представители власти обсудили с жителями, какая поддержка им необходима.
Также губернатор посетил пункт временного размещения в Красной Яруге, где пообщался с людьми, планирующими выехать в Белгород. По их словам, условия в ПВР хорошие.
Гладков отметил, что местная администрация проводит активную работу по организации помощи и поддержки жителей.

Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины. Село Колотиловка находится примерно в 500 метрах от границы.

Сообщения об обстрелах Колотиловки со стороны ВСУ появлялись 6 и 7 августа. Так, накануне три человека получили ранения, днем ранее — одна мирная жительница.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьОбщество
 
 
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