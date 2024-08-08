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Жителей белгородского села Колотиловка попросили выехать из-за обстрелов
Жителей белгородского села Колотиловка попросили выехать из-за обстрелов - РИА Новости, 08.08.2024
Жителей белгородского села Колотиловка попросили выехать из-за обстрелов
Жителям белгородского села Колотиловка нужно временно эвакуироваться из-за обстрелов, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:21
2024-08-08T18:21
2024-08-08T18:58
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 8 авг — РИА Новости. Жителям белгородского села Колотиловка нужно временно эвакуироваться из-за обстрелов, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В последние дни увеличилось количество обстрелов села Колотиловка Краснояружского района. Вместе с главой района Андреем Егоровичем Миськовым прошли по улицам, проговорили с людьми, которые все еще остаются в населенном пункте. Попросил их покинуть село на время, пока здесь опасно", — говорится в публикации.Представители власти обсудили с жителями, какая поддержка им необходима.Также губернатор посетил пункт временного размещения в Красной Яруге, где пообщался с людьми, планирующими выехать в Белгород. По их словам, условия в ПВР хорошие.Гладков отметил, что местная администрация проводит активную работу по организации помощи и поддержки жителей.Сообщения об обстрелах Колотиловки со стороны ВСУ появлялись 6 и 7 августа. Так, накануне три человека получили ранения, днем ранее — одна мирная жительница.
https://ria.ru/20240808/bespilotniki-1964908622.html
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Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Общество
Жителей белгородского села Колотиловка попросили выехать из-за обстрелов
Власти просят жителей приграничного села Колотиловка выехать из-за обстрелов