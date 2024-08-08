https://ria.ru/20240808/selo-1965012434.html

Жителей белгородского села Колотиловка попросили выехать из-за обстрелов

Жителей белгородского села Колотиловка попросили выехать из-за обстрелов - РИА Новости, 08.08.2024

Жителей белгородского села Колотиловка попросили выехать из-за обстрелов

Жителям белгородского села Колотиловка нужно временно эвакуироваться из-за обстрелов, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T18:21

2024-08-08T18:21

2024-08-08T18:58

белгородская область

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

россия

вооруженные силы украины

безопасность

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963430993_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_149f13a20dccb8f20e757a8797b75665.jpg

БЕЛГОРОД, 8 авг — РИА Новости. Жителям белгородского села Колотиловка нужно временно эвакуироваться из-за обстрелов, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В последние дни увеличилось количество обстрелов села Колотиловка Краснояружского района. Вместе с главой района Андреем Егоровичем Миськовым прошли по улицам, проговорили с людьми, которые все еще остаются в населенном пункте. Попросил их покинуть село на время, пока здесь опасно", — говорится в публикации.Представители власти обсудили с жителями, какая поддержка им необходима.Также губернатор посетил пункт временного размещения в Красной Яруге, где пообщался с людьми, планирующими выехать в Белгород. По их словам, условия в ПВР хорошие.Гладков отметил, что местная администрация проводит активную работу по организации помощи и поддержки жителей.Сообщения об обстрелах Колотиловки со стороны ВСУ появлялись 6 и 7 августа. Так, накануне три человека получили ранения, днем ранее — одна мирная жительница.

https://ria.ru/20240808/bespilotniki-1964908622.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, безопасность, общество