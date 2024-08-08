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В ДНР мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ

В ДНР мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024

В ДНР мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ

Мирный житель получил осколочные ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T21:24

2024-08-08T21:24

2024-08-08T21:24

специальная военная операция на украине

в мире

старомихайловка

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Мирный житель получил осколочные ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Старомихайловку в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По предварительной информации, в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в поселке городского типа Старомихайловка по улице Чапаева осколочные ранения получил мужчина 1970 года рождения", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 17.00 и 18.30 сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Кировский и Петровский районы Донецка. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.

https://ria.ru/20240808/ataka-1965031279.html

старомихайловка

донецк

донецкая народная республика

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Кадры уничтожения живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области Минобороны опубликовало очередные кадры уничтожения живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области 2024-08-08T21:24 true PT0M23S

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в мире, старомихайловка, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины