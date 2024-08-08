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В ДНР мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:24 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/sbros-1965052747.html
В ДНР мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ
В ДНР мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024
В ДНР мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ
Мирный житель получил осколочные ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:24
2024-08-08T21:24
специальная военная операция на украине
в мире
старомихайловка
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Мирный житель получил осколочные ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Старомихайловку в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По предварительной информации, в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в поселке городского типа Старомихайловка по улице Чапаева осколочные ранения получил мужчина 1970 года рождения", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 17.00 и 18.30 сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Кировский и Петровский районы Донецка. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
https://ria.ru/20240808/ataka-1965031279.html
старомихайловка
донецк
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Кадры уничтожения живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области
Минобороны опубликовало очередные кадры уничтожения живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области
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в мире, старомихайловка, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Старомихайловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины
В ДНР мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ

В ДНР мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ на Старомихайловку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 авг - РИА Новости. Мирный житель получил осколочные ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских войск на Старомихайловку в ДНР, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«
"По предварительной информации, в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в поселке городского типа Старомихайловка по улице Чапаева осколочные ранения получил мужчина 1970 года рождения", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 17.00 и 18.30 сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Кировский и Петровский районы Донецка.
Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами города.
Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтаромихайловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККВооруженные силы Украины
 
 
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