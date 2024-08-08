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В Северной Осетии объявили сбор средств для помощи жителям Курской области

В Северной Осетии объявили сбор средств для помощи жителям Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

В Северной Осетии объявили сбор средств для помощи жителям Курской области

Сбор средств для помощи жителям Курской области, которые пострадали от нападения ВСУ, объявили в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T21:50

2024-08-08T21:50

2024-08-08T21:50

курская область

россия

сергей меняйло

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

российский детский фонд

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ПЯТИГОРСК, 8 авг - РИА Новости. Сбор средств для помощи жителям Курской области, которые пострадали от нападения ВСУ, объявили в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. "Открываем сбор средств для помощи жителям Курской области, которые пострадали от преступных действий ВСУ. С такой инициативой выступили госслужащие республики. В Северо-Осетинском региональном отделении общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд" создан специальный расчетный счет", - написал Меняйло в своем Telegram-канале. Глава региона также сообщил об организации пункта временного размещения на 80 человек и отправке гуманитарного груза с 20 тоннами питьевой воды. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

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курская область

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курская область, россия, сергей меняйло, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, российский детский фонд