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В Саранске избили и ограбили бойца СВО - РИА Новости, 08.08.2024
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20:54 08.08.2024 (обновлено: 23:14 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/saransk-1965047670.html
В Саранске избили и ограбили бойца СВО
В Саранске избили и ограбили бойца СВО - РИА Новости, 08.08.2024
В Саранске избили и ограбили бойца СВО
В Саранске задержали двух человек по подозрению в нападении на участника специальной военной операции, сообщило следственное управление СК по Мордовии в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:54
2024-08-08T23:14
происшествия
россия
саранск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг — РИА Новости. В Саранске задержали двух человек по подозрению в нападении на участника специальной военной операции, сообщило следственное управление СК по Мордовии в Telegram-канале.Инцидент произошел рано утром 31 мая на улице Васенко. Двое напали на 27-летнего участника СВО, избили и похитили с его банковского счета 20 тысяч рублей, переведя их себе через приложение на телефоне. Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж". "В ходе оперативно-разыскных мероприятий один из подозреваемых был задержан и заключен под стражу, ему предъявлено обвинение", — указали в ведомстве.Вторым нападавшим оказался несовершеннолетний. В качестве меры пресечения ему назначили "присмотр за несовершеннолетним подозреваемым".
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происшествия, россия, саранск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика мордовия
Происшествия, Россия, Саранск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Мордовия
В Саранске избили и ограбили бойца СВО

В Саранске задержали двоих нападавших на участника спецоперации

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг — РИА Новости. В Саранске задержали двух человек по подозрению в нападении на участника специальной военной операции, сообщило следственное управление СК по Мордовии в Telegram-канале.
Инцидент произошел рано утром 31 мая на улице Васенко. Двое напали на 27-летнего участника СВО, избили и похитили с его банковского счета 20 тысяч рублей, переведя их себе через приложение на телефоне. Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж".
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий один из подозреваемых был задержан и заключен под стражу, ему предъявлено обвинение", — указали в ведомстве.
Вторым нападавшим оказался несовершеннолетний. В качестве меры пресечения ему назначили "присмотр за несовершеннолетним подозреваемым".
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
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18 мая, 18:18
 
ПроисшествияРоссияСаранскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Республика Мордовия
 
 
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