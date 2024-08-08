https://ria.ru/20240808/saransk-1965047670.html
В Саранске избили и ограбили бойца СВО
В Саранске избили и ограбили бойца СВО - РИА Новости, 08.08.2024
В Саранске избили и ограбили бойца СВО
В Саранске задержали двух человек по подозрению в нападении на участника специальной военной операции, сообщило следственное управление СК по Мордовии в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:54
2024-08-08T20:54
2024-08-08T23:14
происшествия
россия
саранск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг — РИА Новости. В Саранске задержали двух человек по подозрению в нападении на участника специальной военной операции, сообщило следственное управление СК по Мордовии в Telegram-канале.Инцидент произошел рано утром 31 мая на улице Васенко. Двое напали на 27-летнего участника СВО, избили и похитили с его банковского счета 20 тысяч рублей, переведя их себе через приложение на телефоне. Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж". "В ходе оперативно-разыскных мероприятий один из подозреваемых был задержан и заключен под стражу, ему предъявлено обвинение", — указали в ведомстве.Вторым нападавшим оказался несовершеннолетний. В качестве меры пресечения ему назначили "присмотр за несовершеннолетним подозреваемым".
https://ria.ru/20240518/zaderzhanie-1946916519.html
россия
саранск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, саранск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика мордовия
Происшествия, Россия, Саранск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Мордовия
В Саранске избили и ограбили бойца СВО
В Саранске задержали двоих нападавших на участника спецоперации