https://ria.ru/20240808/saransk-1965047670.html

В Саранске избили и ограбили бойца СВО

В Саранске избили и ограбили бойца СВО - РИА Новости, 08.08.2024

В Саранске избили и ограбили бойца СВО

В Саранске задержали двух человек по подозрению в нападении на участника специальной военной операции, сообщило следственное управление СК по Мордовии в... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T20:54

2024-08-08T20:54

2024-08-08T23:14

происшествия

россия

саранск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг — РИА Новости. В Саранске задержали двух человек по подозрению в нападении на участника специальной военной операции, сообщило следственное управление СК по Мордовии в Telegram-канале.Инцидент произошел рано утром 31 мая на улице Васенко. Двое напали на 27-летнего участника СВО, избили и похитили с его банковского счета 20 тысяч рублей, переведя их себе через приложение на телефоне. Уголовное дело возбудили по статье "Грабеж". "В ходе оперативно-разыскных мероприятий один из подозреваемых был задержан и заключен под стражу, ему предъявлено обвинение", — указали в ведомстве.Вторым нападавшим оказался несовершеннолетний. В качестве меры пресечения ему назначили "присмотр за несовершеннолетним подозреваемым".

https://ria.ru/20240518/zaderzhanie-1946916519.html

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происшествия, россия, саранск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика мордовия