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В США сделали заявление о России после появления F-16 в зоне СВО - РИА Новости, 08.08.2024
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17:58 08.08.2024 (обновлено: 18:35 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/samolety-1965008281.html
В США сделали заявление о России после появления F-16 в зоне СВО
В США сделали заявление о России после появления F-16 в зоне СВО - РИА Новости, 08.08.2024
В США сделали заявление о России после появления F-16 в зоне СВО
Убежденность Запада в том, что F-16 станет "чудо-оружием", которое поможет Украине победить в конфликте с Россией, — это просто безумие, заявил бывший... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:58
2024-08-08T18:35
в мире
украина
россия
москва
владимир зеленский
сергей лавров
нато
f-16
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Убежденность Запада в том, что F-16 станет "чудо-оружием", которое поможет Украине победить в конфликте с Россией, — это просто безумие, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Deep Dive."Поставка F-16 — это символический шаг. Это очередное "чудо-оружие", которое, как предполагают на Западе, склонит чашу весов в пользу Украины и поможет нанести поражение (России. — Прим. ред.). &lt;…&gt; Но я никогда не поверю, что Путин откажется от Украины, только потому что у нее появились какие-то шесть самолетов. То, на что рассчитывает Запад, — это просто безумие. Это очередной раз доказывает, что наша политика в сфере безопасности не рациональна", —отметил эксперт.Ранее глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил в Telegram, что на Херсонском направлении заметили истребители F-16. Он выразил уверенность, что скоро всех их собьют и уничтожат, все они станут экспонатами на Поклонной горе в Москве.О прибытии F-16 на Украину в минувшее воскресенье заявил Владимир Зеленский. За день до этого журнал The Economist сообщил, что на Украину доставили первые десять из 79 американских истребителей.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, Москва будет рассматривать передачу F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.Читайте в Дзен: "Висит на волоске". В США раскрыли последний оставшийся шаг НАТО на Украине. Что известно о радикальных мерах"Это будет безумием". Кадры из Одессы вызвали испуг в США
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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, сергей лавров, нато, f-16
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, F-16
В США сделали заявление о России после появления F-16 в зоне СВО

Экс-разведчик Шаффер: вера Запада в то, что F-16 помогут ВСУ победить, безумна

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Убежденность Запада в том, что F-16 станет "чудо-оружием", которое поможет Украине победить в конфликте с Россией, — это просто безумие, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Поставка F-16 — это символический шаг. Это очередное "чудо-оружие", которое, как предполагают на Западе, склонит чашу весов в пользу Украины и поможет нанести поражение (России. — Прим. ред.). <…> Но я никогда не поверю, что Путин откажется от Украины, только потому что у нее появились какие-то шесть самолетов. То, на что рассчитывает Запад, — это просто безумие. Это очередной раз доказывает, что наша политика в сфере безопасности не рациональна", —отметил эксперт.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
На Западе раскрыли, зачем Киев атаковал Курскую область
Вчера, 15:51
Ранее глава администрации Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил в Telegram, что на Херсонском направлении заметили истребители F-16. Он выразил уверенность, что скоро всех их собьют и уничтожат, все они станут экспонатами на Поклонной горе в Москве.
О прибытии F-16 на Украину в минувшее воскресенье заявил Владимир Зеленский. За день до этого журнал The Economist сообщил, что на Украину доставили первые десять из 79 американских истребителей.
Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, Москва будет рассматривать передачу F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
Читайте в Дзен: "Висит на волоске". В США раскрыли последний оставшийся шаг НАТО на Украине. Что известно о радикальных мерах
"Это будет безумием". Кадры из Одессы вызвали испуг в США
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Французский генерал высказался о России после появления F-16 на Украине
Вчера, 10:19
 
В миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОF-16
 
 
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