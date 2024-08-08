https://ria.ru/20240808/rzhd-1965021842.html
РЖД отметили беспрецедентно высокий спрос на поезда на черноморские курорты
РЖД отметили беспрецедентно высокий спрос на поезда на черноморские курорты - РИА Новости, 08.08.2024
РЖД отметили беспрецедентно высокий спрос на поезда на черноморские курорты
РЖД фиксируют беспрецедентно высокий спрос на поезда, курсирующие в южном направлении, в сообщении с Черноморским побережьем, рекомендуют покупать билеты в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:58
2024-08-08T18:58
2024-08-08T20:21
туризм
россия
федеральная пассажирская компания
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17090/76/170907697_0:401:4244:2788_1920x0_80_0_0_05f69ae6498059ab0eb96b27bb1ae624.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. РЖД фиксируют беспрецедентно высокий спрос на поезда, курсирующие в южном направлении, в сообщении с Черноморским побережьем, рекомендуют покупать билеты в момент открытия продажи на дату отправления поезда, сообщила компания. "В курортный сезон пассажирам предложено 17 млн билетов в сообщении с Черноморским побережьем... Спрос на южное направление беспрецедентно высокий. С мая по июль текущего года ФПК уже перевезла более 6,3 млн пассажиров (+3,9% к 2023 г.), ГСЭ - 1,7 млн (+15%). За первую неделю августа поездами ФПК в сообщении с Югом России перевезено более 600 тыс. пассажиров (+0,3% к 2023 г.), ГСЭ - 159 тыс. пассажиров (+5%)", - отмечается в сообщении в Telegram-канале РЖД. В компании подчеркнули, что в сообщении с курортами Юга России РЖД назначено наибольшее число поездов с максимально возможным количеством вагонов - 164 пары (включая поезда ГСЭ). За летний сезон они сделают более 36 тысяч рейсов. "Учитывая высокий спрос, рекомендуем планировать свои поездки заранее, покупать билеты в момент открытия продажи на дату отправления поезда", - отметили в РЖД. Если прямых билетов не осталось, стоит рассмотреть возможность поездки с пересадками, в том числе внутри поезда. Формирование составных маршрутов происходит автоматически из всех доступных в системе вариантов. Пассажир может самостоятельно выбрать наиболее предпочтительные для себя опции, ориентируясь на стоимость и условия проезда. За первую неделю работы сервиса было куплено порядка 300 билетов. Также можно оставить заявку в "Лист ожидания", который позволяет отслеживать появление билетов на уже "распроданный" поезд, уточнили в компании.
https://ria.ru/20240806/puteshestviya-1964215399.html
https://ria.ru/20240807/bilety-1964761197.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17090/76/170907697_508:0:4225:2788_1920x0_80_0_0_90567dba7f8ea56bcdba098ee70b7843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная пассажирская компания, ржд
Туризм, Россия, Федеральная пассажирская компания, РЖД
РЖД отметили беспрецедентно высокий спрос на поезда на черноморские курорты
В РЖД зафиксировали высокий спрос на поезда, курсирующие в южном направлении