https://ria.ru/20240808/ruppur-1964854559.html

На стройке АЭС "Руппур" усилили охрану из-за событий в Бангладеш

На стройке АЭС "Руппур" усилили охрану из-за событий в Бангладеш - РИА Новости, 08.08.2024

На стройке АЭС "Руппур" усилили охрану из-за событий в Бангладеш

Охрана на стройплощадке АЭС "Руппур" усилена на фоне событий в Бангладеш, это необходимо для обеспечения безопасности работающих там российских специалистов,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T10:49

2024-08-08T10:49

2024-08-08T11:25

бангладеш

аэс руппур

беспорядки в бангладеш

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Охрана на стройплощадке АЭС "Руппур" усилена на фоне событий в Бангладеш, это необходимо для обеспечения безопасности работающих там российских специалистов, заявил посол России в Дакке Александр Мантыцкий в эфире телеканала "Россия 24"."Непростая ситуация (в Бангладеш) вызывает очевидную озабоченность у нас. Как с точки зрения обеспечения безопасности наших специалистов, занятых на стройплощадке, так и в отношении сбоев нормального функционирования объектов и инфраструктуры страны, сохранения и продолжения работы логистических цепочек", - сказал он.Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую в воскресенье начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки."Разумеется, приоритетное внимание уделяется безопасности наших (российских) специалистов. Здесь приняты меры усиления охраны объекта, подвоза продуктов, питьевой воды", - добавил посол.В декабре 2024 года "Росатом" планирует произвести пуск реактора (физический пуск) первого энергоблока строящейся с участием России АЭС "Руппур" в Бангладеш.Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт сооружается в 160 километрах от столицы Дакки. Для станции выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

https://ria.ru/20240808/bangladesh-1964856269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бангладеш, аэс руппур, беспорядки в бангладеш, в мире, россия