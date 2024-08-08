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В РПЦ предоставили горячую линию для жителей Курской области
В РПЦ предоставили горячую линию для жителей Курской области - РИА Новости, 08.08.2024
В РПЦ предоставили горячую линию для жителей Курской области
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви заявил в Telegram-канале, что предоставил горячую линию... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T01:49
2024-08-08T01:49
2024-08-08T01:49
религия
курская область
россия
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алексей смирнов (политик)
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви заявил в Telegram-канале, что предоставил горячую линию отдела для звонков жителей Курской области, нуждающихся в жилье после атак ВСУ, и для тех, кто готов предоставить им кров. "Информация для жителей Курской области: если вы не можете устроиться в пункте временного размещения и вам нужна помощь с жильем, звоните по телефону горячей линии Синодального отдела по благотворительности 8-800-70-70-222. Если вы готовы предоставить свое жилье для пострадавших, просим звонить по телефону горячей линии 8-800-70-70-222 Поделитесь этим постом с другими", - говорится в сообщении церковного соцотдела. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что организован вывоз жителей из обстреливаемых приграничных территорий, подготовлены ПВР. По его данным, в пунктах временного размещения более 2,5 тысяч мест, обеспечен запас воды, продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. В ПВР по состоянию на середину дня 7 августа были размещены более 300 человек, в том числе более 120 детей, уточнял Смирнов. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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курская область, россия, киев, алексей смирнов (политик) , валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, русская православная церковь
Религия, Курская область, Россия, Киев, Алексей Смирнов (политик) , Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь
В РПЦ предоставили горячую линию для жителей Курской области
В РПЦ предоставили свою горячую линию для оставшихся без крова в Курской области
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви заявил в Telegram-канале
, что предоставил горячую линию отдела для звонков жителей Курской области, нуждающихся в жилье после атак ВСУ, и для тех, кто готов предоставить им кров.
«
"Информация для жителей Курской области: если вы не можете устроиться в пункте временного размещения и вам нужна помощь с жильем, звоните по телефону горячей линии Синодального отдела по благотворительности 8-800-70-70-222. Если вы готовы предоставить свое жилье для пострадавших, просим звонить по телефону горячей линии 8-800-70-70-222 Поделитесь этим постом с другими", - говорится в сообщении церковного соцотдела.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что организован вывоз жителей из обстреливаемых приграничных территорий, подготовлены ПВР. По его данным, в пунктах временного размещения более 2,5 тысяч мест, обеспечен запас воды, продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. В ПВР по состоянию на середину дня 7 августа были размещены более 300 человек, в том числе более 120 детей, уточнял Смирнов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.