https://ria.ru/20240808/rost-1964807829.html
Экономист оценил темпы роста ВВП России в 2024 году
Экономист оценил темпы роста ВВП России в 2024 году - РИА Новости, 08.08.2024
Экономист оценил темпы роста ВВП России в 2024 году
Рост российской экономики в 2024 году может превысить прошлогодний уровень: при оптимистичном развитии событий темпы составят 3,7%, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T06:02
2024-08-08T06:02
2024-08-08T06:05
экономика
россия
михаил задорнов
максим решетников
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Рост российской экономики в 2024 году может превысить прошлогодний уровень: при оптимистичном развитии событий темпы составят 3,7%, рассказал в интервью РИА Новости экс-министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов. "Думаю, в четвертом квартале увидим замедление до 2,5-3,5%, а по итогам 2024 года рост ВВП будет в районе 3,5-3,7%. То есть будет заметное замедление во втором полугодии в силу ограниченности мощностей и трудовых ресурсов", - отметил экономист. При этом во многом темпы роста зависят от сельскохозяйственной отрасли, чей вклад в ВВП достаточно большой, добавил Задорнов. "Если случится хороший урожай, даже не такой хороший, как в прошлом году, мы можем рассчитывать на нулевую инфляцию в августе - первые две недели сентября. Если нет, продовольствие свою дефляционную роль не сыграет", - заключил он. По данным Росстата, в 2023 году российская экономика выросла на 3,6%. Согласно прогнозу ЦБ, в текущем году ВВП страны может увеличиться на 3,5-4%. В конце июля министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз ЦБ по росту ВВП РФ на 2024 год в 3,5-4% соответствует текущим оценкам Минэкономразвития. Действующий прогноз министерства пока предполагает рост экономики РФ на 2,8% в этом году. Он будет обновлен в августе.
https://ria.ru/20240726/ekonomika-1962191442.html
https://ria.ru/20240808/zadornov-1964800464.html
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экономика, россия, михаил задорнов, максим решетников, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Михаил Задорнов, Максим Решетников, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Экономист оценил темпы роста ВВП России в 2024 году
Задорнов: рост экономики в 2024 году может превысить прошлогодний уровень