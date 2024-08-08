https://ria.ru/20240808/rost-1964807829.html

Экономист оценил темпы роста ВВП России в 2024 году

Экономист оценил темпы роста ВВП России в 2024 году - РИА Новости, 08.08.2024

Экономист оценил темпы роста ВВП России в 2024 году

Рост российской экономики в 2024 году может превысить прошлогодний уровень: при оптимистичном развитии событий темпы составят 3,7%, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T06:02

2024-08-08T06:02

2024-08-08T06:05

экономика

россия

михаил задорнов

максим решетников

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Рост российской экономики в 2024 году может превысить прошлогодний уровень: при оптимистичном развитии событий темпы составят 3,7%, рассказал в интервью РИА Новости экс-министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов. "Думаю, в четвертом квартале увидим замедление до 2,5-3,5%, а по итогам 2024 года рост ВВП будет в районе 3,5-3,7%. То есть будет заметное замедление во втором полугодии в силу ограниченности мощностей и трудовых ресурсов", - отметил экономист. При этом во многом темпы роста зависят от сельскохозяйственной отрасли, чей вклад в ВВП достаточно большой, добавил Задорнов. "Если случится хороший урожай, даже не такой хороший, как в прошлом году, мы можем рассчитывать на нулевую инфляцию в августе - первые две недели сентября. Если нет, продовольствие свою дефляционную роль не сыграет", - заключил он. По данным Росстата, в 2023 году российская экономика выросла на 3,6%. Согласно прогнозу ЦБ, в текущем году ВВП страны может увеличиться на 3,5-4%. В конце июля министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз ЦБ по росту ВВП РФ на 2024 год в 3,5-4% соответствует текущим оценкам Минэкономразвития. Действующий прогноз министерства пока предполагает рост экономики РФ на 2,8% в этом году. Он будет обновлен в августе.

https://ria.ru/20240726/ekonomika-1962191442.html

https://ria.ru/20240808/zadornov-1964800464.html

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экономика, россия, михаил задорнов, максим решетников, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)