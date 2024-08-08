https://ria.ru/20240808/rossija-1964804873.html

Сбежавшие из России экс-сотрудники МВД оставили семьи без имущества и денег

Сбежавшие из России экс-сотрудники МВД оставили семьи без имущества и денег - РИА Новости, 08.08.2024

Сбежавшие из России экс-сотрудники МВД оставили семьи без имущества и денег

Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые во взяточничестве на пять миллиардов рублей и скрывшиеся за границей, оставили родственников РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T05:00

2024-08-08T05:00

2024-08-08T13:31

происшествия

россия

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, обвиняемые во взяточничестве на пять миллиардов рублей и скрывшиеся за границей, оставили родственников в России с арестованным имуществом и банковскими счетами, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД России, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, Георгия Сатюкова за взяточничество в пять миллиардов рублей. Ему предъявили часть 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере"). Сообщалось, что московские суды по ходатайству следствия накладывают аресты на активы Сатюкова и Соколова, который был его подчиненным. В настоящее время оба находятся в международном розыске. Сатюкову вменяют получение взяток в особо крупном размере, Соколову — посредничество в их получении. "Суд наложил арест на одно жилое и два нежилых помещения, а также на 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых. <…> Арестовано одно жилое и пять нежилых помещений брата одного из обвиняемых", — сказал собеседник агентства.Согласно данным, которые есть в распоряжении РИА Новости, с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил взятку в виде криптовалют — не менее 2119 биткоинов (ВТС), 10 016 эфириумов (ЕТН), эквивалентных не менее 4,9 миллиарда рублей, через криптокошельки "за незаконные действия, бездействие и общее покровительство по службе".

https://ria.ru/20240611/sud-1952250238.html

https://ria.ru/20240407/prestupleniya-1938364208.html

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происшествия, россия