https://ria.ru/20240808/rossija-1964801807.html

В "Росатоме" рассказали о внедрении решений для кибербезопасности

В "Росатоме" рассказали о внедрении решений для кибербезопасности - РИА Новости, 08.08.2024

В "Росатоме" рассказали о внедрении решений для кибербезопасности

Две сотни российских предприятий, относящихся к субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), как ожидается, к концу 2024 года будут применять у... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T03:37

2024-08-08T03:37

2024-08-08T03:37

технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Две сотни российских предприятий, относящихся к субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), как ожидается, к концу 2024 года будут применять у себя технологические решения, разработанные "Росатомом" в целях обеспечения кибербезопасности, рассказал в интервью РИА Новости директор по технологическому развитию атомной госкорпорации Андрей Шевченко. "Росатом" разрабатывает линейку так называемых доверенных решений – программных и аппаратных средств для их внедрения на объектах КИИ. "Поскольку речь идет о безопасности критической информационной инфраструктуры, то речь идет о ключевых отраслях. Это и атомная отрасль, и топливно-энергетический комплекс, и ракетно-космическая отрасль, и транспорт, и связь, и здравоохранение, и химическая промышленность, и банки. Поэтому, по большому счету, наша работа коснется всех, кто составляет, что называется, "становой хребет" государства", - сказал Шевченко. "К концу 2024 года, как ожидается, у нас уже будут задействованы 200 предприятий, которые будут применять доверенные решения "Росатома", - отметил он. К субъектам КИИ относятся федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные фонды, государственные корпорации и компании, стратегические предприятия, стратегические акционерные общества и системообразующие организации российской экономики, в их числе предприятия оборонной промышленности, атомной промышленности, энергетики, транспорта, кредитно-финансовой сферы и другие. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) – радиоэлектронная продукция, в том числе телекоммуникационное оборудование, программное обеспечение и технические средства, работающие совместно для выполнения одной или нескольких сходных задач. Доверенный ПАК - программно-аппаратный комплекс, в составе которого используются российские радиоэлектронная продукция и программное обеспечение, соответствующие требованиям безопасности, утвержденным регулирующими органами. В 2022 году в структуре "Росатома" было создано АО "Научно-производственное объединение "Критические информационные системы" ("НПО "КИС"). Оно занимается разработкой, производством, сервисным обслуживанием и полным жизненным циклом доверенных программно-аппаратных комплексов. Переход российских субъектов критической информационной инфраструктуры на преимущественное применение доверенных ПАК на принадлежащих им значимых объектах КИИ должен завершиться до 2030 года. Компанией-оператором этого перехода станет "НПО "КИС".

https://ria.ru/20231222/rosatom-1916747129.html

https://ria.ru/20231127/solntseva-1911036458.html

https://ria.ru/20240621/kompyutery-1954422641.html

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технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия