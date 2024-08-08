Рейтинг@Mail.ru
В "Росатоме" рассказали о внедрении решений для кибербезопасности - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:37 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/rossija-1964801807.html
В "Росатоме" рассказали о внедрении решений для кибербезопасности
В "Росатоме" рассказали о внедрении решений для кибербезопасности - РИА Новости, 08.08.2024
В "Росатоме" рассказали о внедрении решений для кибербезопасности
Две сотни российских предприятий, относящихся к субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), как ожидается, к концу 2024 года будут применять у... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T03:37
2024-08-08T03:37
технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904230296_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_805fe5e545c26a8458540154c267ce39.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Две сотни российских предприятий, относящихся к субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), как ожидается, к концу 2024 года будут применять у себя технологические решения, разработанные "Росатомом" в целях обеспечения кибербезопасности, рассказал в интервью РИА Новости директор по технологическому развитию атомной госкорпорации Андрей Шевченко. "Росатом" разрабатывает линейку так называемых доверенных решений – программных и аппаратных средств для их внедрения на объектах КИИ. "Поскольку речь идет о безопасности критической информационной инфраструктуры, то речь идет о ключевых отраслях. Это и атомная отрасль, и топливно-энергетический комплекс, и ракетно-космическая отрасль, и транспорт, и связь, и здравоохранение, и химическая промышленность, и банки. Поэтому, по большому счету, наша работа коснется всех, кто составляет, что называется, "становой хребет" государства", - сказал Шевченко. "К концу 2024 года, как ожидается, у нас уже будут задействованы 200 предприятий, которые будут применять доверенные решения "Росатома", - отметил он. К субъектам КИИ относятся федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные фонды, государственные корпорации и компании, стратегические предприятия, стратегические акционерные общества и системообразующие организации российской экономики, в их числе предприятия оборонной промышленности, атомной промышленности, энергетики, транспорта, кредитно-финансовой сферы и другие. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) – радиоэлектронная продукция, в том числе телекоммуникационное оборудование, программное обеспечение и технические средства, работающие совместно для выполнения одной или нескольких сходных задач. Доверенный ПАК - программно-аппаратный комплекс, в составе которого используются российские радиоэлектронная продукция и программное обеспечение, соответствующие требованиям безопасности, утвержденным регулирующими органами. В 2022 году в структуре "Росатома" было создано АО "Научно-производственное объединение "Критические информационные системы" ("НПО "КИС"). Оно занимается разработкой, производством, сервисным обслуживанием и полным жизненным циклом доверенных программно-аппаратных комплексов. Переход российских субъектов критической информационной инфраструктуры на преимущественное применение доверенных ПАК на принадлежащих им значимых объектах КИИ должен завершиться до 2030 года. Компанией-оператором этого перехода станет "НПО "КИС".
https://ria.ru/20231222/rosatom-1916747129.html
https://ria.ru/20231127/solntseva-1911036458.html
https://ria.ru/20240621/kompyutery-1954422641.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904230296_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_23c53b5a70b2bf6db2446c3c7b4a842a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
Технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
В "Росатоме" рассказали о внедрении решений для кибербезопасности

Шевченко: к концу 2024 года 200 предприятий будут применять решения "Росатома"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Росатом"
Стенд госкорпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Две сотни российских предприятий, относящихся к субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), как ожидается, к концу 2024 года будут применять у себя технологические решения, разработанные "Росатомом" в целях обеспечения кибербезопасности, рассказал в интервью РИА Новости директор по технологическому развитию атомной госкорпорации Андрей Шевченко.
"Росатом" разрабатывает линейку так называемых доверенных решений – программных и аппаратных средств для их внедрения на объектах КИИ.
Стенд корпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Росатом: искусственный интеллект - путь к эффективной промышленности
22 декабря 2023, 18:23
"Поскольку речь идет о безопасности критической информационной инфраструктуры, то речь идет о ключевых отраслях. Это и атомная отрасль, и топливно-энергетический комплекс, и ракетно-космическая отрасль, и транспорт, и связь, и здравоохранение, и химическая промышленность, и банки. Поэтому, по большому счету, наша работа коснется всех, кто составляет, что называется, "становой хребет" государства", - сказал Шевченко.
"К концу 2024 года, как ожидается, у нас уже будут задействованы 200 предприятий, которые будут применять доверенные решения "Росатома", - отметил он.
К субъектам КИИ относятся федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные фонды, государственные корпорации и компании, стратегические предприятия, стратегические акционерные общества и системообразующие организации российской экономики, в их числе предприятия оборонной промышленности, атомной промышленности, энергетики, транспорта, кредитно-финансовой сферы и другие.
Директор по цифровизации Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Екатерина Солнцева - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Росатом: через технологический суверенитет - к цифровому лидерству
27 ноября 2023, 13:47
Программно-аппаратный комплекс (ПАК) – радиоэлектронная продукция, в том числе телекоммуникационное оборудование, программное обеспечение и технические средства, работающие совместно для выполнения одной или нескольких сходных задач. Доверенный ПАК - программно-аппаратный комплекс, в составе которого используются российские радиоэлектронная продукция и программное обеспечение, соответствующие требованиям безопасности, утвержденным регулирующими органами.
В 2022 году в структуре "Росатома" было создано АО "Научно-производственное объединение "Критические информационные системы" ("НПО "КИС"). Оно занимается разработкой, производством, сервисным обслуживанием и полным жизненным циклом доверенных программно-аппаратных комплексов.
Переход российских субъектов критической информационной инфраструктуры на преимущественное применение доверенных ПАК на принадлежащих им значимых объектах КИИ должен завершиться до 2030 года. Компанией-оператором этого перехода станет "НПО "КИС".
Квантовый компьютер - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
В "Росатоме" предположили, к чему могут привести квантовые компьютеры
21 июня, 07:04
 
ТехнологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала