https://ria.ru/20240808/rosatom-1964813823.html

"Росатом" прошел первый этап монтажа корпуса "реактора будущего"

"Росатом" прошел первый этап монтажа корпуса "реактора будущего" - РИА Новости, 08.08.2024

"Росатом" прошел первый этап монтажа корпуса "реактора будущего"

Строители успешно прошли первый этап монтажа корпуса ядерного реактора опытно-демонстрационного энергетического комплекса, строящегося в Северске под Томском и... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T08:05

2024-08-08T08:05

2024-08-08T12:22

технологии

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904230296_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_805fe5e545c26a8458540154c267ce39.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Строители успешно прошли первый этап монтажа корпуса ядерного реактора опытно-демонстрационного энергетического комплекса, строящегося в Северске под Томском и необходимого для развития атомной энергетики, сообщила топливная компания "Росатома" ТВЭЛ.В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит на площадке своего "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав комплекса войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива."На стройплощадке реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 в Северске Томской области в шахту реактора установлен третий, последний ярус ограждающей конструкции реактора. Его вес с такелажным оборудованием составляет 164 тонны. Конструкция обеспечивает дополнительный барьер защиты реакторной установки", - говорится в сообщении топливной компании "Росатома" ТВЭЛ.Ограждающая конструкция реактора, который станет основой ОДЭК, состоит из трех монтажных блоков, установленных в проектное положение в шахту реактора. Общая масса конструкции - 429 тонн, высота - 17 метров."После соединения третьего и второго ярусов ограждающей конструкции монтажники соберут трубопроводы системы охлаждения, сушки и промежуточную обечайку. Затем полость ограждающей конструкции зальют жаростойким бетоном", - отмечает ТВЭЛ.Конструкция является внешней частью корпуса реакторной установки. Она обеспечивает удержание теплоизоляционного бетона, формирует дополнительный локализующий барьер защиты, который следует за границей контура свинцового теплоносителя. Во время работы реактора на ее поверхности температура будет не выше 60 градусов, а радиационный фон фактически равен естественному, поясняется в сообщении.Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной.Пристанционный вариант организации топливного цикла в рамках ОДЭК позволит отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.

https://ria.ru/20240621/kompyutery-1954422641.html

https://ria.ru/20240621/rosatom-1954414622.html

https://ria.ru/20240715/obrabotka_dannykh-1959684508.html

https://ria.ru/20240524/rosatom-1948212516.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"