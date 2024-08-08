https://ria.ru/20240808/ritter-1964826321.html

Экс-разведчик Риттер назвал причину обыска в его доме

Экс-разведчик Риттер назвал причину обыска в его доме - РИА Новости, 08.08.2024

Экс-разведчик Риттер назвал причину обыска в его доме

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что обыск в его доме, по всей видимости, прошел из-за сотрудничества с российскими СМИ Sputnik и RT. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T09:16

2024-08-08T09:16

2024-08-08T14:06

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НЬЮ-ЙОРК, 8 авг — РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что обыск в его доме, по всей видимости, прошел из-за сотрудничества с российскими СМИ Sputnik и RT. "Судя по их (силовиков. — Прим. ред.) вопросам, их, по-видимому, в первую очередь беспокоят мои отношения с RT и Sputnik или, в частности, то, что я получаю указания от RT и Sputnik и получаю за это компенсацию, а это значит, что я работаю в интересах российского правительства", — сказал он в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале. Аналитик при этом отметил, что данные предположения силовиков недостоверны. "Любая компенсация, которую я получаю от RT и Sputnik, такая же, как и от любой журналистской организации, для которой я предоставляю статьи или видеопродукцию. Я журналист и получаю компенсацию за свою работу", — сказал экс-разведчик. По словам Риттера, его обвинили в том, что его статьи были предназначены для манипуляции мнением американского народа в интересах российского правительства. Он назвал такие обвинения крайне абсурдными и отметил, что "правительство США объявило ему войну". "Пусть будет так. Мы на войне. И это не та война, которую я собираюсь проигрывать", — подытожил Риттер.Журналист добавил, что не совершал никакого преступления, а сам он — никакой не иностранный агент, о чем силовики знают. Обыски у себя дома он назвал "актом запугивания" со стороны правительства США. В среду в доме у Риттера в штате Нью-Йорк прошли обыски. ФБР объяснило РИА Новости проведение следственных действий неким "федеральным расследованием", а сам экс-разведчик отмечал, что агенты спецслужбы провели обыск в связи с "опасениями" американских властей по поводу нарушения им закона об иноагентах.

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https://ria.ru/20240807/mid-1964560728.html

https://ria.ru/20240808/rossija-1964794273.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, нью-йорк (город), скотт риттер, фбр