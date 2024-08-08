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Экс-разведчик Риттер назвал причину обыска в его доме - РИА Новости, 08.08.2024
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09:16 08.08.2024 (обновлено: 14:06 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/ritter-1964826321.html
Экс-разведчик Риттер назвал причину обыска в его доме
Экс-разведчик Риттер назвал причину обыска в его доме - РИА Новости, 08.08.2024
Экс-разведчик Риттер назвал причину обыска в его доме
Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что обыск в его доме, по всей видимости, прошел из-за сотрудничества с российскими СМИ Sputnik и RT. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T09:16
2024-08-08T14:06
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НЬЮ-ЙОРК, 8 авг — РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что обыск в его доме, по всей видимости, прошел из-за сотрудничества с российскими СМИ Sputnik и RT. "Судя по их (силовиков. — Прим. ред.) вопросам, их, по-видимому, в первую очередь беспокоят мои отношения с RT и Sputnik или, в частности, то, что я получаю указания от RT и Sputnik и получаю за это компенсацию, а это значит, что я работаю в интересах российского правительства", — сказал он в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале. Аналитик при этом отметил, что данные предположения силовиков недостоверны. "Любая компенсация, которую я получаю от RT и Sputnik, такая же, как и от любой журналистской организации, для которой я предоставляю статьи или видеопродукцию. Я журналист и получаю компенсацию за свою работу", — сказал экс-разведчик. По словам Риттера, его обвинили в том, что его статьи были предназначены для манипуляции мнением американского народа в интересах российского правительства. Он назвал такие обвинения крайне абсурдными и отметил, что "правительство США объявило ему войну". "Пусть будет так. Мы на войне. И это не та война, которую я собираюсь проигрывать", — подытожил Риттер.Журналист добавил, что не совершал никакого преступления, а сам он — никакой не иностранный агент, о чем силовики знают. Обыски у себя дома он назвал "актом запугивания" со стороны правительства США. В среду в доме у Риттера в штате Нью-Йорк прошли обыски. ФБР объяснило РИА Новости проведение следственных действий неким "федеральным расследованием", а сам экс-разведчик отмечал, что агенты спецслужбы провели обыск в связи с "опасениями" американских властей по поводу нарушения им закона об иноагентах.
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959186876.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), скотт риттер, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Скотт Риттер, ФБР
Экс-разведчик Риттер назвал причину обыска в его доме

Экс-разведчик Риттер заявил, что обыск в его доме прошел из-за материалов для RT

© Фото : Times Union/Lori Van BurenЭкс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что агенты ФБР провели обыск у него дома
Экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что агенты ФБР провели обыск у него дома - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Times Union/Lori Van Buren
Экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что агенты ФБР провели обыск у него дома
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 8 авг — РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что обыск в его доме, по всей видимости, прошел из-за сотрудничества с российскими СМИ Sputnik и RT.
"Судя по их (силовиков. — Прим. ред.) вопросам, их, по-видимому, в первую очередь беспокоят мои отношения с RT и Sputnik или, в частности, то, что я получаю указания от RT и Sputnik и получаю за это компенсацию, а это значит, что я работаю в интересах российского правительства", — сказал он в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.
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Аналитик при этом отметил, что данные предположения силовиков недостоверны.
"Любая компенсация, которую я получаю от RT и Sputnik, такая же, как и от любой журналистской организации, для которой я предоставляю статьи или видеопродукцию. Я журналист и получаю компенсацию за свою работу", — сказал экс-разведчик.
По словам Риттера, его обвинили в том, что его статьи были предназначены для манипуляции мнением американского народа в интересах российского правительства. Он назвал такие обвинения крайне абсурдными и отметил, что "правительство США объявило ему войну".
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"Пусть будет так. Мы на войне. И это не та война, которую я собираюсь проигрывать", — подытожил Риттер.
Журналист добавил, что не совершал никакого преступления, а сам он — никакой не иностранный агент, о чем силовики знают. Обыски у себя дома он назвал "актом запугивания" со стороны правительства США.
В среду в доме у Риттера в штате Нью-Йорк прошли обыски. ФБР объяснило РИА Новости проведение следственных действий неким "федеральным расследованием", а сам экс-разведчик отмечал, что агенты спецслужбы провели обыск в связи с "опасениями" американских властей по поводу нарушения им закона об иноагентах.
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