https://ria.ru/20240808/rebenok-1965037479.html

В Костромской области ребенок чуть не утонул в дорожной яме

В Костромской области ребенок чуть не утонул в дорожной яме - РИА Новости, 08.08.2024

В Костромской области ребенок чуть не утонул в дорожной яме

Прокуратура Костромской области начала проверку сообщений о том, как ребенок чуть не утонул в залитой водой яме, оставленной дорожными службами. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:54

2024-08-08T19:54

2024-08-08T20:22

происшествия

жкх

костромская область

буй

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Прокуратура Костромской области начала проверку сообщений о том, как ребенок чуть не утонул в залитой водой яме, оставленной дорожными службами. "Прокуратурой организована проверка по публикации в средствах массовой информации о том, что ребенок заехал в лужу, под которой скрывалась глубокая яма, оставленная дорожными службами, и начал тонуть", - говорится в сообщении областной прокуратуры. Надзорное ведомство информирует, что проверит все обстоятельства произошедшего, основания и своевременность выполнения земляных работ на данном участке, даст оценку деятельности ответственных лиц в указанной сфере. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Об инциденте, произошедшем в городе Буй в Костромской области, сообщили в одной из костромских групп в социальной сети "ВКонтакте". Подписчик рассказал, что его ребенок чуть не утонул в раскопанной яме у рынка, заполненной водой. Он отметил, что его сына спасли прохожие. На одном из фото мужчина практически по шею находится в воде, подписчики сообщили, что он достал из ямы велосипед мальчика.

https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948562842.html

костромская область

буй

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, костромская область, буй