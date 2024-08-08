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В Костромской области ребенок чуть не утонул в дорожной яме - РИА Новости, 08.08.2024
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19:54 08.08.2024 (обновлено: 20:22 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/rebenok-1965037479.html
В Костромской области ребенок чуть не утонул в дорожной яме
В Костромской области ребенок чуть не утонул в дорожной яме - РИА Новости, 08.08.2024
В Костромской области ребенок чуть не утонул в дорожной яме
Прокуратура Костромской области начала проверку сообщений о том, как ребенок чуть не утонул в залитой водой яме, оставленной дорожными службами. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:54
2024-08-08T20:22
происшествия
жкх
костромская область
буй
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Прокуратура Костромской области начала проверку сообщений о том, как ребенок чуть не утонул в залитой водой яме, оставленной дорожными службами. "Прокуратурой организована проверка по публикации в средствах массовой информации о том, что ребенок заехал в лужу, под которой скрывалась глубокая яма, оставленная дорожными службами, и начал тонуть", - говорится в сообщении областной прокуратуры. Надзорное ведомство информирует, что проверит все обстоятельства произошедшего, основания и своевременность выполнения земляных работ на данном участке, даст оценку деятельности ответственных лиц в указанной сфере. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Об инциденте, произошедшем в городе Буй в Костромской области, сообщили в одной из костромских групп в социальной сети "ВКонтакте". Подписчик рассказал, что его ребенок чуть не утонул в раскопанной яме у рынка, заполненной водой. Он отметил, что его сына спасли прохожие. На одном из фото мужчина практически по шею находится в воде, подписчики сообщили, что он достал из ямы велосипед мальчика.
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костромская область
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происшествия, жкх, костромская область, буй
Происшествия, ЖКХ, Костромская область, Буй
В Костромской области ребенок чуть не утонул в дорожной яме

В Костромской области проверят сообщения о том, как ребенок чуть не утонул в яме

© Фото : соцсетиЗалитая водой яма, в которой чуть не утонул ребенок в городе Буй в Костромской области
Залитая водой яма, в которой чуть не утонул ребенок в городе Буй в Костромской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : соцсети
Залитая водой яма, в которой чуть не утонул ребенок в городе Буй в Костромской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Прокуратура Костромской области начала проверку сообщений о том, как ребенок чуть не утонул в залитой водой яме, оставленной дорожными службами.
«
"Прокуратурой организована проверка по публикации в средствах массовой информации о том, что ребенок заехал в лужу, под которой скрывалась глубокая яма, оставленная дорожными службами, и начал тонуть", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
Надзорное ведомство информирует, что проверит все обстоятельства произошедшего, основания и своевременность выполнения земляных работ на данном участке, даст оценку деятельности ответственных лиц в указанной сфере. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Об инциденте, произошедшем в городе Буй в Костромской области, сообщили в одной из костромских групп в социальной сети "ВКонтакте". Подписчик рассказал, что его ребенок чуть не утонул в раскопанной яме у рынка, заполненной водой. Он отметил, что его сына спасли прохожие. На одном из фото мужчина практически по шею находится в воде, подписчики сообщили, что он достал из ямы велосипед мальчика.
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