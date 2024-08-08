В Костромской области ребенок чуть не утонул в дорожной яме
В Костромской области проверят сообщения о том, как ребенок чуть не утонул в яме
© Фото : соцсетиЗалитая водой яма, в которой чуть не утонул ребенок в городе Буй в Костромской области
© Фото : соцсети
Залитая водой яма, в которой чуть не утонул ребенок в городе Буй в Костромской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Прокуратура Костромской области начала проверку сообщений о том, как ребенок чуть не утонул в залитой водой яме, оставленной дорожными службами.
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"Прокуратурой организована проверка по публикации в средствах массовой информации о том, что ребенок заехал в лужу, под которой скрывалась глубокая яма, оставленная дорожными службами, и начал тонуть", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
Надзорное ведомство информирует, что проверит все обстоятельства произошедшего, основания и своевременность выполнения земляных работ на данном участке, даст оценку деятельности ответственных лиц в указанной сфере. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Об инциденте, произошедшем в городе Буй в Костромской области, сообщили в одной из костромских групп в социальной сети "ВКонтакте". Подписчик рассказал, что его ребенок чуть не утонул в раскопанной яме у рынка, заполненной водой. Он отметил, что его сына спасли прохожие. На одном из фото мужчина практически по шею находится в воде, подписчики сообщили, что он достал из ямы велосипед мальчика.