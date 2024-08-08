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Расчеты минометов группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:06 08.08.2024 (обновлено: 03:09 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/raschety-1964800096.html
Расчеты минометов группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ
Расчеты минометов группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024
Расчеты минометов группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ
Расчеты кочующих 120-миллиметровых минометов группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T03:06
2024-08-08T03:09
специальная военная операция на украине
россия
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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Расчеты кочующих 120-миллиметровых минометов группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты кочующих 120-миллиметровых минометов группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили взводные опорные пункты ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. По данным МО, минометчики совместно с группой авианаводчиков из состава разведывательных подразделений выдвинулись на заранее подготовленные огневые позиции. "Военнослужащие развернули минометы, навели их с использованием беспилотного летательного аппарата, обнаружили цели, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь",- добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчеты минометов группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ

Минобороны: расчеты минометов уничтожили взводные опорные пункты ВСУ в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов 120-мм минометов
Боевая работа расчетов 120-мм минометов - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов 120-мм минометов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Расчеты кочующих 120-миллиметровых минометов группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Расчеты кочующих 120-миллиметровых минометов группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили взводные опорные пункты ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве.
По данным МО, минометчики совместно с группой авианаводчиков из состава разведывательных подразделений выдвинулись на заранее подготовленные огневые позиции. "Военнослужащие развернули минометы, навели их с использованием беспилотного летательного аппарата, обнаружили цели, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь",- добавили в ведомстве.
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