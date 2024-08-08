https://ria.ru/20240808/raschety-1964800096.html

Расчеты минометов группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ

Расчеты минометов группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 08.08.2024

Расчеты минометов группировки "Запад" уничтожили опорные пункты ВСУ

Расчеты кочующих 120-миллиметровых минометов группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T03:06

2024-08-08T03:06

2024-08-08T03:09

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 8 авг - РИА Новости. Расчеты кочующих 120-миллиметровых минометов группировки войск "Запад" уничтожили взводные опорные пункты ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты кочующих 120-миллиметровых минометов группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили взводные опорные пункты ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. По данным МО, минометчики совместно с группой авианаводчиков из состава разведывательных подразделений выдвинулись на заранее подготовленные огневые позиции. "Военнослужащие развернули минометы, навели их с использованием беспилотного летательного аппарата, обнаружили цели, провели выверку координат и нанесли заградительный огонь",- добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240714/artilleriya-1959511151.html

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россия, вооруженные силы украины