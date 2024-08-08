Рейтинг@Mail.ru
На Украине госпитализировали мужчину после встречи с работниками военкомата - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/rabotniki-1964798599.html
На Украине госпитализировали мужчину после встречи с работниками военкомата
На Украине госпитализировали мужчину после встречи с работниками военкомата - РИА Новости, 08.08.2024
На Украине госпитализировали мужчину после встречи с работниками военкомата
Работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T02:25
2024-08-08T02:25
в мире
украина
волынская область
аверс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104587/46/1045874618_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_849cca588d35d19b6ce42e7de3d22f17.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон, сообщает региональная телекомпания "Аверс" со ссылкой на родственников мужчины. "В Камне-Каширском работники районного ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) посреди улицы забрали мужчину. Это произошло утром 3 августа. Как рассказал брат 43-летнего жителя Волыни, на следующий день мужчина уже был в приемном отделении районной больницы с побоями и гематомами. Родственники утверждают, что к этому причастны работники РТЦК. Нам удалось выяснить, что сейчас он госпитализирован в луцкий наркодиспансер и находится в медикаментозном сне", - сообщает телекомпания. Как отмечается, мужчина страдает от эпилепсии. Полиция взяла показания у матери госпитализированного, добавляет телекомпания. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240806/ukraina-1964518148.html
https://ria.ru/20240520/uklonisty-1947154966.html
украина
волынская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104587/46/1045874618_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_394c6aeb4585643b2cb49b66ef48d5c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, волынская область, аверс
В мире, Украина, Волынская область, Аверс
На Украине госпитализировали мужчину после встречи с работниками военкомата

"Аверс": на Украине мужчину госпитализировали после встречи с сотрудниками ТЦК

© Fotolia / FotokonАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Fotolia / Fotokon
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон, сообщает региональная телекомпания "Аверс" со ссылкой на родственников мужчины.
«
"В Камне-Каширском работники районного ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) посреди улицы забрали мужчину. Это произошло утром 3 августа. Как рассказал брат 43-летнего жителя Волыни, на следующий день мужчина уже был в приемном отделении районной больницы с побоями и гематомами. Родственники утверждают, что к этому причастны работники РТЦК. Нам удалось выяснить, что сейчас он госпитализирован в луцкий наркодиспансер и находится в медикаментозном сне", - сообщает телекомпания.
Пожар - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
На Украине за сутки сожгли шесть автомобилей военных и релейный шкаф
6 августа, 21:21
Как отмечается, мужчина страдает от эпилепсии. Полиция взяла показания у матери госпитализированного, добавляет телекомпания.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
На Украине в полицию передали информацию о 94,5 тысячи уклонистов
20 мая, 11:54
 
В миреУкраинаВолынская областьАверс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала