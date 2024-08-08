https://ria.ru/20240808/rabotniki-1964798599.html

На Украине госпитализировали мужчину после встречи с работниками военкомата

На Украине госпитализировали мужчину после встречи с работниками военкомата - РИА Новости, 08.08.2024

На Украине госпитализировали мужчину после встречи с работниками военкомата

Работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T02:25

2024-08-08T02:25

2024-08-08T02:25

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон, сообщает региональная телекомпания "Аверс" со ссылкой на родственников мужчины. "В Камне-Каширском работники районного ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) посреди улицы забрали мужчину. Это произошло утром 3 августа. Как рассказал брат 43-летнего жителя Волыни, на следующий день мужчина уже был в приемном отделении районной больницы с побоями и гематомами. Родственники утверждают, что к этому причастны работники РТЦК. Нам удалось выяснить, что сейчас он госпитализирован в луцкий наркодиспансер и находится в медикаментозном сне", - сообщает телекомпания. Как отмечается, мужчина страдает от эпилепсии. Полиция взяла показания у матери госпитализированного, добавляет телекомпания. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240806/ukraina-1964518148.html

https://ria.ru/20240520/uklonisty-1947154966.html

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в мире, украина, волынская область, аверс