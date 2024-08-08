https://ria.ru/20240808/pvr-1964972841.html

Покинувшие Суджу жители рассказали, как их приняли в Курске

Покинувшие Суджу жители рассказали, как их приняли в Курске - РИА Новости, 08.08.2024

Покинувшие Суджу жители рассказали, как их приняли в Курске

Покинувшие Суджу в Курской области жители рассказали РИА Новости, что их очень хорошо приняли в ПВР в Курске, снабдив всем необходимым, кормят, по их словам,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:34

2024-08-08T16:34

2024-08-08T16:34

россия

курская область

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 8 авг – РИА Новости. Покинувшие Суджу в Курской области жители рассказали РИА Новости, что их очень хорошо приняли в ПВР в Курске, снабдив всем необходимым, кормят, по их словам, тоже вкусно. Егор Семенович Бахтояров и Валентина Ивановна Воскобойникова живут в Судже в частном доме. Ночь на 6 августа они пересидели в подвале, а на следующий день покинули город. Рассказывают, что в Курске переночевали у знакомых, их предлагали разместить родственники, но они сочли, что это стеснит хозяев квартир. "Внук, тоже из Суджанского района, говорит: бабушка, так и так, прочитали мы объявление, что есть такой вот санаторий, можно там обосноваться. Ну, негде нам – там семьи, там семьи. Поехали, документы забрали, и вот – тут", - рассказала Валентина Ивановна. "Встретили очень хорошо. И постельное дали, и кормят. Гигиена. Никто ничего плохого не говорит", - рассказали собеседники агентства. По их словам, очень хочется вернуться домой. Пришлось бросить хозяйство – кроликов, кур, оставили во дворе собаку, двух котов. Отметили, что даже не у кого справиться об их состоянии, потому что с теми жителями, кто остался, нет связи. Другой житель Суджи Валерий Моисеев рассказал РИА Новости, что в пункте временного размещения им предоставили всё необходимое. "Только благодарность, потому что и очень хорошие места, удобства все есть. Вчера были волонтеры, всё записали, а потом привезли всё необходимое. Кто в тапках убежал - тому кроссовки. Штаны, мыльные принадлежности привезли, побриться", - рассказал он. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/deti-1964964950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, происшествия