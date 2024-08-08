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Покинувшие Суджу жители рассказали, как их приняли в Курске - РИА Новости, 08.08.2024
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16:34 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/pvr-1964972841.html
Покинувшие Суджу жители рассказали, как их приняли в Курске
Покинувшие Суджу жители рассказали, как их приняли в Курске - РИА Новости, 08.08.2024
Покинувшие Суджу жители рассказали, как их приняли в Курске
Покинувшие Суджу в Курской области жители рассказали РИА Новости, что их очень хорошо приняли в ПВР в Курске, снабдив всем необходимым, кормят, по их словам,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:34
2024-08-08T16:34
россия
курская область
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 8 авг – РИА Новости. Покинувшие Суджу в Курской области жители рассказали РИА Новости, что их очень хорошо приняли в ПВР в Курске, снабдив всем необходимым, кормят, по их словам, тоже вкусно. Егор Семенович Бахтояров и Валентина Ивановна Воскобойникова живут в Судже в частном доме. Ночь на 6 августа они пересидели в подвале, а на следующий день покинули город. Рассказывают, что в Курске переночевали у знакомых, их предлагали разместить родственники, но они сочли, что это стеснит хозяев квартир. "Внук, тоже из Суджанского района, говорит: бабушка, так и так, прочитали мы объявление, что есть такой вот санаторий, можно там обосноваться. Ну, негде нам – там семьи, там семьи. Поехали, документы забрали, и вот – тут", - рассказала Валентина Ивановна. "Встретили очень хорошо. И постельное дали, и кормят. Гигиена. Никто ничего плохого не говорит", - рассказали собеседники агентства. По их словам, очень хочется вернуться домой. Пришлось бросить хозяйство – кроликов, кур, оставили во дворе собаку, двух котов. Отметили, что даже не у кого справиться об их состоянии, потому что с теми жителями, кто остался, нет связи. Другой житель Суджи Валерий Моисеев рассказал РИА Новости, что в пункте временного размещения им предоставили всё необходимое. "Только благодарность, потому что и очень хорошие места, удобства все есть. Вчера были волонтеры, всё записали, а потом привезли всё необходимое. Кто в тапках убежал - тому кроссовки. Штаны, мыльные принадлежности привезли, побриться", - рассказал он. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Покинувшие Суджу жители рассказали, как их приняли в Курске

Покинувшие Суджу жители рассказали, что их очень хорошо приняли в ПВР в Курске

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
КУРСК, 8 авг – РИА Новости. Покинувшие Суджу в Курской области жители рассказали РИА Новости, что их очень хорошо приняли в ПВР в Курске, снабдив всем необходимым, кормят, по их словам, тоже вкусно.
Егор Семенович Бахтояров и Валентина Ивановна Воскобойникова живут в Судже в частном доме. Ночь на 6 августа они пересидели в подвале, а на следующий день покинули город. Рассказывают, что в Курске переночевали у знакомых, их предлагали разместить родственники, но они сочли, что это стеснит хозяев квартир.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Число детей, пострадавших при атаке на Курскую область, достигло девяти
Вчера, 16:19
"Внук, тоже из Суджанского района, говорит: бабушка, так и так, прочитали мы объявление, что есть такой вот санаторий, можно там обосноваться. Ну, негде нам – там семьи, там семьи. Поехали, документы забрали, и вот – тут", - рассказала Валентина Ивановна.
"Встретили очень хорошо. И постельное дали, и кормят. Гигиена. Никто ничего плохого не говорит", - рассказали собеседники агентства.
По их словам, очень хочется вернуться домой. Пришлось бросить хозяйство – кроликов, кур, оставили во дворе собаку, двух котов. Отметили, что даже не у кого справиться об их состоянии, потому что с теми жителями, кто остался, нет связи.
Другой житель Суджи Валерий Моисеев рассказал РИА Новости, что в пункте временного размещения им предоставили всё необходимое. "Только благодарность, потому что и очень хорошие места, удобства все есть. Вчера были волонтеры, всё записали, а потом привезли всё необходимое. Кто в тапках убежал - тому кроссовки. Штаны, мыльные принадлежности привезли, побриться", - рассказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Юрист прокомментировал атаку ВСУ в Курской области
Вчера, 15:02
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Зюганов призвал не распространять фейки о ситуации в Курской области
Вчера, 15:49
 
РоссияКурская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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