https://ria.ru/20240808/pvo-1964811124.html

В Курской области сбили шесть украинских БПЛА

В Курской области сбили шесть украинских БПЛА - РИА Новости, 08.08.2024

В Курской области сбили шесть украинских БПЛА

Российские силы ПВО сбили в Курской области шесть украинских БПЛА самолетного типа и пять ракет, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T07:16

2024-08-08T07:16

2024-08-08T07:21

безопасность

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские силы ПВО сбили в Курской области шесть украинских БПЛА самолетного типа и пять ракет, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Этой ночью и утром в Курской области силами ПВО сбиты шесть украинских БПЛА самолетного типа и ещё пять ракет. Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал он.

https://ria.ru/20240808/minoborony-1964805257.html

курская область

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безопасность, курская область, алексей смирнов (политик)