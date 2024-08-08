https://ria.ru/20240808/pvo-1964811124.html
В Курской области сбили шесть украинских БПЛА
В Курской области сбили шесть украинских БПЛА - РИА Новости, 08.08.2024
В Курской области сбили шесть украинских БПЛА
Российские силы ПВО сбили в Курской области шесть украинских БПЛА самолетного типа и пять ракет, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T07:16
2024-08-08T07:16
2024-08-08T07:21
безопасность
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Российские силы ПВО сбили в Курской области шесть украинских БПЛА самолетного типа и пять ракет, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Этой ночью и утром в Курской области силами ПВО сбиты шесть украинских БПЛА самолетного типа и ещё пять ракет. Напоминаю, приближаться к обломкам и трогать их нельзя. Сообщить о находке нужно по телефону 112", - написал он.
https://ria.ru/20240808/minoborony-1964805257.html
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безопасность, курская область, алексей смирнов (политик)
Безопасность, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области сбили шесть украинских БПЛА
Смирнов: в Курской области сбили шесть украинских БПЛА и пять ракет