https://ria.ru/20240808/pvo-1964800616.html
Над Курской областью сбили семь украинских ракет
Над Курской областью сбили семь украинских ракет - РИА Новости, 08.08.2024
Над Курской областью сбили семь украинских ракет
Семь ракет ВСУ сбиты силами ПВО в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T03:14
2024-08-08T03:14
2024-08-08T03:22
курская область
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Семь ракет ВСУ сбиты силами ПВО в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."В небе над Курской областью силами ПВО сбито семь ракет ВСУ", — написал он.Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, в результате действий российских военных противник потерял 315 человек — не менее ста убитыми и 215 ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии.ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
https://ria.ru/20240807/poddubnyy-1964786076.html
курская область
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курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Происшествия
Над Курской областью сбили семь украинских ракет
Врио губернатора Смирнов: в небе над Курской областью сбили семь ракет ВСУ