https://ria.ru/20240808/putin-1965068618.html

Путин подписал закон о пособии уволенным беременным

Путин подписал закон о пособии уволенным беременным - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о пособии уволенным беременным

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит беременным женщинам, попавшим под увольнение, получать пособие в размере прожиточного минимума, РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T23:22

2024-08-08T23:22

2024-08-08T23:22

общество

россия

владимир путин

пособие по безработице

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит беременным женщинам, попавшим под увольнение, получать пособие в размере прожиточного минимума, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон устанавливает новый размер пособия по беременности и родам, уволенным в связи с ликвидацией, оно составит 100% величины регионального прожиточного минимума вместо пособия в размере 300 рублей. Положения вступают в силу со дня официального опубликования.

https://ria.ru/20240808/putin-1965065263.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, пособие по безработице