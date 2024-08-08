Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о пособии уволенным беременным - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:22 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965068618.html
Путин подписал закон о пособии уволенным беременным
Путин подписал закон о пособии уволенным беременным - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о пособии уволенным беременным
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит беременным женщинам, попавшим под увольнение, получать пособие в размере прожиточного минимума, РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T23:22
2024-08-08T23:22
общество
россия
владимир путин
пособие по безработице
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923467170_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_306c124e709a705cf4311676e453e423.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит беременным женщинам, попавшим под увольнение, получать пособие в размере прожиточного минимума, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон устанавливает новый размер пособия по беременности и родам, уволенным в связи с ликвидацией, оно составит 100% величины регионального прожиточного минимума вместо пособия в размере 300 рублей. Положения вступают в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20240808/putin-1965065263.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923467170_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d499be3041d26b0fb091ba042f85d32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, пособие по безработице
Общество, Россия, Владимир Путин, Пособие по безработице
Путин подписал закон о пособии уволенным беременным

Путин подписал закон о увеличении размера пособия уволенным беременным женщинам

© iStock.com / dolgachovБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© iStock.com / dolgachov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит беременным женщинам, попавшим под увольнение, получать пособие в размере прожиточного минимума, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон устанавливает новый размер пособия по беременности и родам, уволенным в связи с ликвидацией, оно составит 100% величины регионального прожиточного минимума вместо пособия в размере 300 рублей.
Положения вступают в силу со дня официального опубликования.
Девушка с детьми - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин подписал закон о неистраченном маткапитале
Вчера, 22:59
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинПособие по безработице
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала