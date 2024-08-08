https://ria.ru/20240808/putin-1965068618.html
Путин подписал закон о пособии уволенным беременным
Путин подписал закон о пособии уволенным беременным - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о пособии уволенным беременным
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит беременным женщинам, попавшим под увольнение, получать пособие в размере прожиточного минимума, РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T23:22
2024-08-08T23:22
2024-08-08T23:22
общество
россия
владимир путин
пособие по безработице
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит беременным женщинам, попавшим под увольнение, получать пособие в размере прожиточного минимума, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон устанавливает новый размер пособия по беременности и родам, уволенным в связи с ликвидацией, оно составит 100% величины регионального прожиточного минимума вместо пособия в размере 300 рублей. Положения вступают в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20240808/putin-1965065263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, пособие по безработице
Общество, Россия, Владимир Путин, Пособие по безработице
Путин подписал закон о пособии уволенным беременным
Путин подписал закон о увеличении размера пособия уволенным беременным женщинам
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит беременным женщинам, попавшим под увольнение, получать пособие в размере прожиточного минимума, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон устанавливает новый размер пособия по беременности и родам, уволенным в связи с ликвидацией, оно составит 100% величины регионального прожиточного минимума вместо пособия в размере 300 рублей.
Положения вступают в силу со дня официального опубликования.