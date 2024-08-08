Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о запрете ароматизаторов в некурительном табаке - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965068083.html
Путин подписал закон о запрете ароматизаторов в некурительном табаке
Путин подписал закон о запрете ароматизаторов в некурительном табаке - РИА Новости, 08.08.2024
Путин подписал закон о запрете ароматизаторов в некурительном табаке
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает правила производства и обращения некурительных табачных изделий на территории России, в... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T23:21
2024-08-08T23:21
россия
владимир путин
таможенный союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_0:4:3029:1708_1920x0_80_0_0_206b25b38485dd3a670d4977a39a0ead.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает правила производства и обращения некурительных табачных изделий на территории России, в том числе запрещает использовать в них ароматизаторы и некоторые другие вещества. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ приводит закон "Технический регламент на табачную продукцию" в соответствие с аналогичным техрегламентом Таможенного союза. При этом устанавливаются требования к ингредиентам, которые используются в производстве некурительной табачной продукции, а также уточняется, что содержание никотина в ней не должно превышать 10 миллиграммов на одно изделие. Закон запрещает использовать в качестве ингредиентов для некурительной табачной продукции вещества, направленные на повышение ее привлекательности (пищевые ароматизаторы); красители и добавки, усиливающие табачную (никотиновую) зависимость; а также агарициновую кислоту, масло горького миндаля (с содержанием свободной или связанной синильной кислоты), березовое и можжевельниковое дегтярные масла, камфору и камфорное масло, кумарин, сафлор, туйон. Перечень красителей и добавок, усиливающих табачную (никотиновую) зависимость, будет утверждаться правительством РФ. Кроме того, потребительская упаковка и (или) лист-вкладыш некурительных табачных изделий должны содержать информацию о системных ядах, канцерогенных и мутагенных веществах. Причем эта информация должна наноситься на потребительскую упаковку контрастным цветом. При этом запрещается наносить на упаковку и вкладыш утверждения, что некурительный табак менее вреден, чем другие табачные изделия. Информация не должна вводить потребителей в заблуждение относительно свойств и признаков некурительной табачной продукции, а также ее изготовителей. На каждую из сторон упаковки или вкладыша должны наноситься предупреждения о вреде потребления такой продукции, занимающие не менее половины их площади. Производимая и импортируемая некурительная табачная продукция должна будет соответствовать устанавливаемым требованиям, а ее производители и импортеры или контролирующая организация - ежегодно не позднее 31 марта предоставлять в Минздрав РФ отчет, содержащий сведения о ее составе. Закон также уточняет состав доказательственных материалов и круг заявителей при декларировании соответствия некурительных табачных изделий предъявляемым требованиям. Оценка соблюдения обязательных требований будет проводиться в рамках федерального государственного санэпиднадзора и госконтроля в области защиты прав потребителей. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок.
https://ria.ru/20240808/putin-1965055729.html
https://ria.ru/20240531/elektronnye_sigarety-1949728200.html
https://ria.ru/20240723/tabak-1961357254.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869218852_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_941127dd67ece0132fae28ed0dc514db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, таможенный союз
Россия, Владимир Путин, Таможенный союз
Путин подписал закон о запрете ароматизаторов в некурительном табаке

Путин подписал закон о правилах производства и оборота некурительного табака

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает правила производства и обращения некурительных табачных изделий на территории России, в том числе запрещает использовать в них ароматизаторы и некоторые другие вещества. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документ приводит закон "Технический регламент на табачную продукцию" в соответствие с аналогичным техрегламентом Таможенного союза. При этом устанавливаются требования к ингредиентам, которые используются в производстве некурительной табачной продукции, а также уточняется, что содержание никотина в ней не должно превышать 10 миллиграммов на одно изделие.
Металлические банки от напитков - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним энергетиков
Вчера, 21:46
Закон запрещает использовать в качестве ингредиентов для некурительной табачной продукции вещества, направленные на повышение ее привлекательности (пищевые ароматизаторы); красители и добавки, усиливающие табачную (никотиновую) зависимость; а также агарициновую кислоту, масло горького миндаля (с содержанием свободной или связанной синильной кислоты), березовое и можжевельниковое дегтярные масла, камфору и камфорное масло, кумарин, сафлор, туйон. Перечень красителей и добавок, усиливающих табачную (никотиновую) зависимость, будет утверждаться правительством РФ.
Кроме того, потребительская упаковка и (или) лист-вкладыш некурительных табачных изделий должны содержать информацию о системных ядах, канцерогенных и мутагенных веществах. Причем эта информация должна наноситься на потребительскую упаковку контрастным цветом.
При этом запрещается наносить на упаковку и вкладыш утверждения, что некурительный табак менее вреден, чем другие табачные изделия. Информация не должна вводить потребителей в заблуждение относительно свойств и признаков некурительной табачной продукции, а также ее изготовителей.
Специализированная выставка vape-индустрии - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Регулирование рынка электронных сигарет в странах мира
31 мая, 17:01
На каждую из сторон упаковки или вкладыша должны наноситься предупреждения о вреде потребления такой продукции, занимающие не менее половины их площади. Производимая и импортируемая некурительная табачная продукция должна будет соответствовать устанавливаемым требованиям, а ее производители и импортеры или контролирующая организация - ежегодно не позднее 31 марта предоставлять в Минздрав РФ отчет, содержащий сведения о ее составе.
Закон также уточняет состав доказательственных материалов и круг заявителей при декларировании соответствия некурительных табачных изделий предъявляемым требованиям. Оценка соблюдения обязательных требований будет проводиться в рамках федерального государственного санэпиднадзора и госконтроля в области защиты прав потребителей.
Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок.
Указатель с надписью Табак. 18 метров. Vape - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Сенатор предложил создать единый реестр табачных магазинов
23 июля, 03:52
 
РоссияВладимир ПутинТаможенный союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала