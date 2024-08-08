https://ria.ru/20240808/putin-1965067406.html

Путин разрешил открывать медкабинеты в объектах культурного наследия

Путин разрешил открывать медкабинеты в объектах культурного наследия - РИА Новости, 08.08.2024

Путин разрешил открывать медкабинеты в объектах культурного наследия

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий предоставление объектов культурного наследия в безвозмездное пользование учреждениям здравоохранения РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T23:15

2024-08-08T23:15

2024-08-08T23:15

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екатерина алтабаева

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий предоставление объектов культурного наследия в безвозмездное пользование учреждениям здравоохранения для оказания медпомощи обучающимся в образовательных организациях. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Прежде объекты культурного наследия могли предоставляться в безвозмездное пользование государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры, науки и образования. В целях обеспечения возможности оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в государственной или муниципальной образовательной организации, расположенной в объекте культурного наследия, законом предоставляется возможность безвозмездного пользования медицинским организациям государственной и муниципальной систем здравоохранения. "Закон направлен на решение проблемы, связанной с недостаточностью помещений для медицинских кабинетов для оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе обучающимся в государственных или муниципальных образовательных организациях", - отмечала зампред комитета СФ по науке Екатерина Алтабаева.

https://ria.ru/20240808/putin-1965052365.html

https://ria.ru/20231225/zakon-1917938427.html

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общество, россия, владимир путин, екатерина алтабаева, год семьи