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Путин разрешил открывать медкабинеты в объектах культурного наследия - РИА Новости, 08.08.2024
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23:15 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/putin-1965067406.html
Путин разрешил открывать медкабинеты в объектах культурного наследия
Путин разрешил открывать медкабинеты в объектах культурного наследия - РИА Новости, 08.08.2024
Путин разрешил открывать медкабинеты в объектах культурного наследия
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий предоставление объектов культурного наследия в безвозмездное пользование учреждениям здравоохранения РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T23:15
2024-08-08T23:15
общество
россия
владимир путин
екатерина алтабаева
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий предоставление объектов культурного наследия в безвозмездное пользование учреждениям здравоохранения для оказания медпомощи обучающимся в образовательных организациях. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Прежде объекты культурного наследия могли предоставляться в безвозмездное пользование государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры, науки и образования. В целях обеспечения возможности оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в государственной или муниципальной образовательной организации, расположенной в объекте культурного наследия, законом предоставляется возможность безвозмездного пользования медицинским организациям государственной и муниципальной систем здравоохранения. "Закон направлен на решение проблемы, связанной с недостаточностью помещений для медицинских кабинетов для оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе обучающимся в государственных или муниципальных образовательных организациях", - отмечала зампред комитета СФ по науке Екатерина Алтабаева.
https://ria.ru/20240808/putin-1965052365.html
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общество, россия, владимир путин, екатерина алтабаева, год семьи
Общество, Россия, Владимир Путин, Екатерина Алтабаева, Год семьи
Путин разрешил открывать медкабинеты в объектах культурного наследия

Путин разрешил открывать медкабинеты организаций в объектах культурного наследия

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий предоставление объектов культурного наследия в безвозмездное пользование учреждениям здравоохранения для оказания медпомощи обучающимся в образовательных организациях.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Прежде объекты культурного наследия могли предоставляться в безвозмездное пользование государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры, науки и образования.
В целях обеспечения возможности оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся в государственной или муниципальной образовательной организации, расположенной в объекте культурного наследия, законом предоставляется возможность безвозмездного пользования медицинским организациям государственной и муниципальной систем здравоохранения.
"Закон направлен на решение проблемы, связанной с недостаточностью помещений для медицинских кабинетов для оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе обучающимся в государственных или муниципальных образовательных организациях", - отмечала зампред комитета СФ по науке Екатерина Алтабаева.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинЕкатерина АлтабаеваГод семьи
 
 
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