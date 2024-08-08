https://ria.ru/20240808/putin-1965066568.html

Подписан закон о трудоустройстве россиян на суда под флагами других стран

Подписан закон о трудоустройстве россиян на суда под флагами других стран - РИА Новости, 08.08.2024

Подписан закон о трудоустройстве россиян на суда под флагами других стран

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий отношения, возникающие при трудоустройстве граждан РФ за пределами страны для работы на судах,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T23:07

2024-08-08T23:07

2024-08-08T23:07

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий отношения, возникающие при трудоустройстве граждан РФ за пределами страны для работы на судах, плавающих под флагом иностранного государства. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом закрепляется право граждан на самостоятельный поиск работы и трудоустройство за пределами территории РФ, вводится уведомительный порядок осуществления российскими юрлицами деятельности по трудоустройству граждан за пределами страны для работы на судах, плавающих под флагом иностранного государства, устанавливаются требования к юрлицам, осуществляющим такую деятельность, и порядок оценки соблюдения ими устанавливаемых требований. Предусмотрено, что российские юридические лица, у которых на день вступления закона в силу имеются действующие соответствующие лицензии, считаются направившими уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности. Положения вступают в силу с 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20240808/putin-1965063292.html

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россия

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россия, владимир путин